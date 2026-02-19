Об этом в эфире 24 Канала рассказал инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд, добавив, что речь идет о легком автотранспорте, квадроциклах, снегоходах оккупантов, которыми те передвигаются на фронте, подвозят боекомплекты и инженерное снаряжение.

Из-за имеющихся угроз приходится перемещаться

На фронте существует понятие killzone. Как пояснил инспектор пограничной комендатуры, попадание в нее не означает, что шансы выйти оттуда – нулевые.

К сведению! Killzone – это территория, которая сплошь простреливается дронами, артиллерией и другими средствами поражения. Она создается в основном благодаря беспилотникам, чтобы взять в ловушку, уничтожить и остановить продвижение противника.

Сейчас даже в 30 километрах от фронта можно быть в серьезной опасности из-за того, что враг усилил свою воздушную составляющую. Россияне пытаются залетать вглубь, работает тактическая авиация, которая запускает КАБы, а это всегда большая угроза,

– озвучил Дрозд.

По его словам, противник использует барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе), а его разведывательные дроны могут залетать довольно далеко. Силы обороны пытаются противодействовать этому, со стороны украинских защитников работают зенитные перехватчики.

"Если условно поделить, то 15 километров в нашу и 15 в их сторону от линии боестолкновения – это зона повышенной опасности, а в тылу даже на расстоянии 40 километров нужно все равно мониторить, что находится в небе: чьи борта, ударные "крылья", активная тактическая авиация. Мы постоянно планируем перемещение, принимая во внимание имеющиеся опасности", – рассказал Дрозд.

Инспектор пограничной комендатуры подытожил, что по сей день врагу не удается полностью взять преимущество в воздухе, на линии боевого соприкосновения и вряд ли он будет на это способен.

Обратите внимание! Продолжается сбор на приобретение дронов и РЭБ для пограничной комендатуры "Шквал". Цель – собрать 2 миллиона гривен, уже накоплено 1,1 миллиона. Приобщиться донатом можно на номер карты: 4441 1111 2471 0736 или отсканировав указанный ниже QR-код.

Какая ситуация на фронте: последние новости