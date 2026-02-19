Про це в етері 24 Каналу розповів інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд, додавши, що мовиться про легкий автотранспорт, квадроцикли, снігоходи окупантів, якими ті пересуваються на фронті, підвозять боєкомплекти й інженерне спорядження.

Через наявні загрози доводиться переміщуватися

На фронті існує поняття killzone. Як пояснив інспектор прикордонної комендатури, потрапляння в неї не означає, що шанси вийти звідти – нульові.

До відома! Killzone – це територія, яка суцільно прострілюється дронами, артилерією та іншими засобами ураження. Вона створюється здебільшого завдяки безпілотникам, аби взяти у пастку, знищити й зупинити просування противника.

Зараз навіть за 30 кілометрів від фронту можна бути в серйозній небезпеці через те, що ворог посилив свій повітряний складник. Росіяни намагаються залітати вглиб, працює тактична авіація, яка запускає КАБи, а це завжди велика загроза,

– озвучив Дрозд.

З його слів, противник використовує баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе), а його розвідувальні дрони можуть залітати доволі далеко. Сили оборони намагаються протидіяти цьому, з боку українських оборонців працюють зенітні перехоплювачі.

"Якщо умовно поділити, то 15 кілометрів в наш і 15 в їхній бік від лінії боєзіткнення – це зона підвищеної небезпеки, а в тилу навіть на відстані 40 кілометрів потрібно все одно моніторити, що перебуває в небі: чиї борти, ударні "крила", активна тактична авіація. Ми постійно плануємо переміщення, беручи до уваги наявні небезпеки", – розповів Дрозд.

Інспектор прикордонної комендатури підсумував, що донині ворогу не вдається повністю взяти перевагу в повітрі, на лінії бойового зіткнення й навряд чи він буде на це спроможний.

Зауважте! Триває збір на придбання дронів та РЕБ для прикордонної комендатури "Шквал". Ціль – зібрати 2 мільйони гривень, вже накопичено 1,1 мільйона. Долучитися донатом можна на номер карти: 4441 1111 2471 0736 або відсканувавши вказаний нижче QR-код.

