Примечательно, что ужасающая атака на Украину произошла после звонка Путина Трампу. Специально для 24 Канала эксперты рассказали, зачем Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре и будет ли на это реакция Трампа.

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Почему Путин атаковал Украину после звонка Трампу?

Политолог Петр Олещук убежден, что Путин накануне позвонил Дональду Трампу не только для того, чтобы поздравить его с днем рождения. Глава Кремля пытался лестью и давлением повлиять на президента США в отношении Украины.

Думаю, что не зря Путин вчера час "ездил по ушам" Трампу. Подозреваю, что этот час заняли не только поздравления с днем рождения, но и очередные байки о том, что он всех побеждает,

– сказал Олещук.

По его словам, украинцы не услышат со стороны Белого дома конструктивной реакции на ужасный российский обстрел. Просто Трамп такой по своей природе. Он довольно самоуверен и высокомерный, а также любит лесть, чем Путин каждый раз и пользуется.

Путин намеренно атаковал Украину после звонка Трампу: смотрите видео

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, в свою очередь, считает, что Путину было важно сначала пообщаться с Трампом по телефону. А затем продемонстрировать миру, что саммит "Большой семерки" (G7), который в эти дни пройдет во Франции, должен учесть то, что Кремль способен вести войну против Украины.

По его словам, участники саммита, особенно европейские страны, должны понять, что, сотрудничая с Путиным, они дают ему возможность продолжать войну. Ведь они закупают у него нефть, газ, уголь, удобрения. Вместо этого поставляют России товары двойного назначения.

Почему Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре?

Военный обозреватель Иван Тимочко подчеркнул, что Киево-Печерская лавра не только физически повреждена во время ночной атаки России. Святыня еще и страдала от деятельности ФСБ под церковным прикрытием, которая разрушительно влияла на человеческие души и судьбы.

Удар по святыне в российском понимании – это просто один из этапов разрушения духовного наследия. Это мы должны понимать, помнить и всегда об этом говорить. С другой стороны, прекрасно осознаем, что российская пропаганда попытается оправдаться и скажет, что мы сами себя бомбили,

– сказал Тимочко.

По его мнению, противник бил прицельно и сознательно. К тому же, под это готовилась масштабная информационная кампания. Дело в том, что Кремль стремится не только захватить территории, но и уничтожить духовную идентичность Украины. А ЮНЕСКО и ООН на практике не способны выйти за пределы слов обеспокоенности и сочувствия.

Реальное привлечение России к ответственности и возмещение материального ущерба возможны только после ее военного поражения. А пока украинские инспекции должны тщательно задокументировать весь ущерб, нанесенный противником лавре.

В то же время Тимочко убежден, что Россия не остановится на украинских святынях – она будет уничтожать культурное наследие любой страны, до которой сможет дотянуться. Ведь разрушение святынь является традицией российских режимов разных времен.

Что стоит за ударом России по Киево-Печерской лавре: смотрите видео

Как Путин разоблачил себя атакой на Киево-Печерскую лавру?

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил, что ударом по Киево-Печерской лавре Россия демонстрирует, что лишь на словах заботится о защите собственной церкви в Украине.

Это была конкретная целенаправленная атака на Успенский собор, демонстрирующая, что на словах Россия является поборницей православия, защитницей религии, а на деле мы имеем совершенно иную картину: она хочет уничтожить все, что может,

– заявил Ус.

На самом деле Кремль совершенно не волнует то, что он атакует религиозные сооружения в Украине.

Ус также обратил внимание, что некоторые представители православия уже сделали заявления, в которых прямо называют Путина антихристом. Стоит донести эти заявления до Дональда Трампа и его окружения, особенно до тех, кто пытается навязать мнение, что Путин якобы защищает здесь религию.

Что хотел показать Путин атакой на Киево-Печерскую лавру: смотрите видео

Реагирует ли Трамп на удар по Киево-Печерской лавре?

Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук также считает, что Путин намеренно выбрал именно 15 июня для удара по Киеву. Ведь россияне уже давно готовили эту атаку, стягивая необходимые средства.

Но Кремль выбрал именно ту дату, когда Трамп отмечает свой день рождения, а также проходит Чемпионат мира по футболу, к которому также приковано особое внимание.

Понятно, что в информационном плане они рассчитывали, что тема их коварной атаки на Киев не будет в центре внимания. Возможно, она не будет в центре внимания, но ее нельзя обойти,

– подчеркнул Рыбачук.

По его мнению, на саммите G7 журналисты точно будут спрашивать Трампа о российском ударе по Киеву, в частности, об атаке на Киево-Печерскую лавру. И поэтому Трамп будет вынужден на это реагировать.

Важно также, что уже есть реакция духовного советника президента США Марка Бернса на циничную российскую атаку. А украинский боксер Александр Усик присутствовал на праздновании дня рождения Трампа.

Как будет действовать Трамп после удара России по Киево-Печерской лавре: смотрите видео

Что известно о российской атаке на Киев?

Во время массированной комбинированной атаки России ночью 15 июня пострадала Киево-Печерская лавра. Пожар охватил крышу главного храма обители – Успенского собора. Сразу после попадания дрона на территории комплекса начали экстренно спасать культурные и религиозные ценности.

Также в результате вражеской атаки загорелось здание "Мистецького арсенала". Как отметила директор госпредприятия Олеся Островская-Люта, удар пришелся на именно ту часть Арсенала, которая была разрушена во время Второй мировой войны.

Кроме того, под российский удар попала киностудия имени Довженко в Киеве. В результате попадания Украина потеряла самую большую и старейшую коллекцию костюмов.

