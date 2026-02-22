Однак після знищення ЗРК це все ж відбулось. Про це 24 Каналу повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, наголосивши, що Україні вдалось знищити важливу ціль в порту тимчасово окупованого міста.

Як Україна пробила ППО Маріуполя?

За словами керівника Центру вивчення окупації, одне з уражень відбулось в районі селища Тополине (Нікольська громада). Воно розташоване на північний захід від Маріуполя на кордоні з Запорізькою областю.

Саме тому його ураження можна вважати роботою української розвідки з метою стабілізації роботи навколо Гуляйполя.

Зверніть увагу! Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді детальніше розповів, що Птахи СБА використали для удару по ворогу ударний безпілотник FP-2. Загальна вартість 2 ЗРК "Тор" становила понад 50 мільйонів доларів США. Знищення таких систем ППО послаблює захист ворога з повітря, ускладнює його пересування та постачання.

А вже сьогодні вночі в Маріуполі було мінімум 2 ураження, пролунало мінімум 5 вибухів. Наші засоби заходили на удар по порту. Відомо, що уражені склади зберігання палива. Це було прекрасно,

– наголосив він.

Ба більше, після атаки російські пожежники заїжджали на територію порту без сирен, щоб потайки гасити пожежу. Росіяни ж в тимчасово окупованому місті достатньо налякались, адже давно не чули настільки гучних вибухів.

"Тобто знешкодження таких систем як "Тор" дозволяє проводити операції щодо ураження різних цілей, зокрема, в Маріуполі. Думаю, таких цілей згодом буде більше", – підсумував Андрющенко.

Він додав, що українці в Маріуполі можуть долучатись до знищення важливих для ворога об'єктів, інформуючи про наявність російської ППО, складів та паливо-мастильних матеріалів.

