Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в конце 2025 года враг начал накапливать резервы в Запорожской области, пытаясь усилить наступление на этом участке фронта. На карте боевых действий фиксировали продвижение врага в направлении Гуляйполя Запорожской области и в сторону Днепропетровской области.
Что известно об успехах ВСУ на фронте?
По словам Мусиенко, контратаки Сил обороны Украины на этом направлении сдержали продвижение врага. В частности речь идет об участке возле населенного пункта Терноватое Запорожской области.
У врага было намерение продвинуться к тому же Терноватому, создавая плацдармы для дальнейшего наступления. Цель – выйти из тактического пространства на оперативное. Тогда угрозы для нас выросли бы,
– сказал Мусиенко.
Силы обороны Украины ведут активную оборону. По возможности подразделения пытаются восстановить контроль над теми участками, которые захватил враг.
Сейчас фактически это и происходит. Это можно назвать успехом. Наши активные действия на этом участке стабилизируют ситуацию на Запорожском направлении, если говорим о "стыке" между областями,
– отметил Мусиенко.
Продвижение Сил обороны Украины стали возможными не только из-за отключения "старлинков" у врага. Тут были продуманы контрдействия в ответ на российские атаки.
Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что с начала января удалось восстановить контроль над 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами.
Ситуация на фронте: кратко
- Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Силы обороны пока не могут перейти к деоккупации территорий. Россия сейчас имеет существенное преимущество в численности армии. И быстрое наступление обернулось бы огромными потерями. Также наше государство пока не имеет достаточно необходимого вооружения.
- При этом Силы обороны продолжают уничтожать врага. В течение последних месяцев удается уничтожать 30 – 35 тысяч оккупантов. Это превышает темпы пополнения российских сил. Сейчас фиксируют сокращение российской группировки в Украине на 8 – 10 тысяч.
- По состоянию на 23 февраля Россия потеряла более 1 миллиона 260 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11696 танков, 24082 боевых бронированных машин, 37510 артиллерийских систем и т.д.