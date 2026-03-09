Проте, ситуацію стабілізувати вдалося не у всій Запорізькій області. Про це в інтерв'ю Подробицям заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-майор Олег Апостол.

Що допомагало ЗСУ просуватися?

За словами Апостола, ключовим для успіху стало "повне дотримання тиші" на всіх етапах операцій. Він зазначив, що не потрібно висвітлювати певні моменти та успіхи, адже раннє розкриття інформації може дати ворогу можливість реагувати.

Поки ворог не отримує правдивої інформації, ми можемо просуватися. А якщо інформація стане відомою раніше часу, успіх можна втратити або операція зупиниться на певному рубежі,

– додав він.

Водночас генерал-майор не підтвердив стабілізацію ситуації у всій Запорізькій області. Олег Апостол пояснив, що відповідає лише за свою ділянку фронту. За його словами, російські війська намагаються просуватися у напрямку Оріхова та Запоріжжя, тому ситуація там постійно змінюється, адже ворог може перекидати нові резерви.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ?