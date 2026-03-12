Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ.

Что известно об атаке?

Беспилотники Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Тихорец" в Краснодарском крае. Объект является одним из самых больших нефтяных узлов на юге России.

На территории узла расположены крупная нефтебаза и терминал, которые играют немаловажную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.

По данным источников, беспилотники попали в инфраструктуру станции, после чего там разразился масштабный пожар. Известно о нескольких очагах возгорания, вероятно, горят резервуары с топливом.

Российские власти подтвердили атаку на объект и сообщили, что к ликвидации пожара привлекли 26 единиц техники.

Что известно о других атаках на важную инфраструктуру России?