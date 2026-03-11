Об этом сообщили в телеграмм-канале "КиберБорошно".

Что известно о повреждении завода "Кремний Эл"?

Появились спутниковые фото с последствиями попаданий по российскому заводу "Кремний Эл". Снимки подтверждают, что удар осуществили по 4 корпусу завода пятью ракетами Storm Shadow.

Восстановление цеха без полной реконструкции почти невозможно. Поэтому это фактически делает его невозможным к эксплуатации.

Кроме этого были зафиксированы другие попадания за пределами завода.

Завод "Кремний Эл" в Брянске – одно из ключевых российских предприятий микроэлектроники, производящее микросхемы и компоненты для военной техники, в частности для ракетных систем и боевых комплексов. Он является важной частью оборонно-промышленного звена России.

Фото до/после удара по заводу / Фото "КиберБорошно"

