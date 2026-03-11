Об этом сообщили в телеграмм-канале "КиберБорошно".
Смотрите также Вгатили 5 ракетами: на заводе "Кремний Эл" могут быть поражены "Изделие-30"
Что известно о повреждении завода "Кремний Эл"?
Появились спутниковые фото с последствиями попаданий по российскому заводу "Кремний Эл". Снимки подтверждают, что удар осуществили по 4 корпусу завода пятью ракетами Storm Shadow.
Восстановление цеха без полной реконструкции почти невозможно. Поэтому это фактически делает его невозможным к эксплуатации.
Кроме этого были зафиксированы другие попадания за пределами завода.
Завод "Кремний Эл" в Брянске – одно из ключевых российских предприятий микроэлектроники, производящее микросхемы и компоненты для военной техники, в частности для ракетных систем и боевых комплексов. Он является важной частью оборонно-промышленного звена России.
Фото до/после удара по заводу / Фото "КиберБорошно"
Что известно о других попаданиях Сил обороны?
В январе-феврале 2026 года Силы обороны Украины нанесли серии ударов по стратегическим объектам российского ВПК. Были поражены заводы "Атлант Аэро" (Таганрог), "Мичуринский завод Прогресс" и "Уточкинский завод", склады беспилотников и арсеналы в Катлубане, а также ракетный полигон "Капустин Яр".
10 – 11 марта Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов врага на оккупированных территориях. Был поражен командный пункт под Авдеевкой, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в Богатовке, склады боеприпасов и БпЛА в Донецкой и Запорожской областях, а также нефтебазы в Бердянске, Джанкое и Азовском.
8 – 9 марта украинские подразделения ССО нанесли удары по стратегическим объектам российской армии на временно оккупированных территориях. Под огонь попали радиолокационные станции "Оборона-14", "Небо-У" и РЛС ЗРК С-300 в Евпатории, элементы командного пункта морской пехоты в Зачатьевке, ЗРК "Бук-М3" на Луганщине и командно-наблюдательные пункты подразделения "Рубикон" в Донецкой области и Запорожье.