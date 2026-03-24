Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Там підкреслили, що поранених було майже стільки ж, скільки вбитих.
Читайте також Після десятків спроб: комбат "Хижаків висот" розповів про унікальне збиття Ка-52
Скільки росіян знищили ЗСУ на Харківщині?
Судячи з оприлюдненого ролика, дехто з росіян розумів, що на нього полюють дрони, і намагався втекти. Але загарбникам не допомогли ані нори, ані лісочок.
Влаштували прожарку для ворога. Прикордонники-оператори БпЛА бригади "Гарт" знищують ворожі штурмові групи на Харківщині. Бійці ліквідували 66 окупантів, ще 51 – поранили,
– написали в ДПСУ.
Знищення росіян на Харківщині: дивіться відео 18+ (Обережно, чутливі кадри!)
Слід сказати, що Сили оборони щодня знищують близько тисячі окупантів. Принаймні такі цифри наводить Генштаб ЗСУ. Але 20 березня у зведенні Генштабу фігурувала цифра у 1610 вбитих росіян.
Де наступають росіяни і скільки людей кладуть?
21 березня в Третьому армійському корпусі повідомили, що росіяни пішли в наступ на 7 напрямках. Наступ готували півтора місяця, та оскільки Сили оборони знали про це, він не став несподіванкою. Тож для ворога запланований стрімкий прорив насправді став масштабним провалом.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія втрачає більше людей, аніж планувала. Водночас ЗСУ тримаються впевненіше.