Йдеться про засоби ППО, радіолокаційні станції та кілька складів з озброєнням. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що вибухало у Росії та на ТОТ?

У Генштабі ЗСУ проінформували, що 22 та 23 березня підрозділи Сил оборони завдали ударів по важливих для російської армії об'єктах.

Мовиться про ураження засобів протиповітряної оборони противника, а саме зенітний ракетний комплекс "Тор" та ЗРГК 2С6 "Тунгуска". Їх атакували у Курахівці, що Донеччині, та у Брянській області Росії.

Також у Брянській області українські воїни поцілили у радіолокаційну станцію "Небо-У" біля Супоневого.

Ступінь пошкоджень об'єктів уточнюється,

– додали в Генштабі.

До того ж оборонці вдарили по логістиці росіян. Внаслідок атак уражено склади пально-мастильних метаріалів, боєприпасів, матеріально-технічних засобів і ракетно-артилерійського озброєння. Удари припали на окуповані території Луганщини та Донеччини.

Окремо підрозділи вгатили по складу зберігання БпЛА у районі Старомихайлівки та склади з "Шахедами" у Макіївці Донецької області.

Яких втрат зазнає армія Росії?