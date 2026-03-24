Речь идет о средствах ПВО, радиолокационные станции и несколько складов с вооружением. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Силы обороны ударили по нефтяному терминалу и НПЗ в России: оба объекта горят

Что взрывалось в России и на ВОТ?

В Генштабе ВСУ проинформировали, что 22 и 23 марта подразделения Сил обороны нанесли удары по важным для российской армии объектам.

Говорится о поражении средств противовоздушной обороны противника, а именно зенитный ракетный комплекс "Тор" и ЗРГК 2С6 "Тунгуска". Их атаковали в Кураховке, Донецкой области, и в Брянской области России.

Также в Брянской области украинские воины попали в радиолокационную станцию "Небо-У" у Супонево.

Степень повреждений объектов уточняется,

– добавили в Генштабе.

К тому же защитники ударили по логистике россиян. В результате атак поражены склады горюче-смазочных метариалов, боеприпасов, материально-технических средств и ракетно-артиллерийского вооружения. Удары пришлись на оккупированные территории Луганщины и Донетчины.

Отдельно подразделения ударили по складу хранения БпЛА в районе Старомихайловки и склады с "Шахедами" в Макеевке Донецкой области.

Какие потери несет армия России?