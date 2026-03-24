Речь идет о средствах ПВО, радиолокационные станции и несколько складов с вооружением. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В Генштабе ВСУ проинформировали, что 22 и 23 марта подразделения Сил обороны нанесли удары по важным для российской армии объектам.
Говорится о поражении средств противовоздушной обороны противника, а именно зенитный ракетный комплекс "Тор" и ЗРГК 2С6 "Тунгуска". Их атаковали в Кураховке, Донецкой области, и в Брянской области России.
Также в Брянской области украинские воины попали в радиолокационную станцию "Небо-У" у Супонево.
Степень повреждений объектов уточняется,
– добавили в Генштабе.
К тому же защитники ударили по логистике россиян. В результате атак поражены склады горюче-смазочных метариалов, боеприпасов, материально-технических средств и ракетно-артиллерийского вооружения. Удары пришлись на оккупированные территории Луганщины и Донетчины.
Отдельно подразделения ударили по складу хранения БпЛА в районе Старомихайловки и склады с "Шахедами" в Макеевке Донецкой области.
Генштаб ВСУ ранее сообщал, что за сутки 22 марта российская армия потеряла 970 оккупантов, танк, 24 артсистемы и РСЗО.
До этого под ударом защитников были российские зенитные комплексы "Бук". Их поразили в России и на ТОТ Запорожской области. Кроме того, под прицелом была логистика и командные пункты россиян.
По данным ISW, Россия планирует перебросить мобилизованных из Крыма на фронт, чтобы закрыть свои потери. Однако ВСУ срывают планы на их весенне-летнее наступление.