Про це в ефірі 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, додавши, що такий винахід справді працює. Хоча він досить примітивний.

До теми Несуть смерть для цивільних: чим небезпечні нові російські дрони "Молнія" та як їм протидіяти

Яку загрозу становлять "Молнії" на фронті?

"БпЛА "Молнія" – дуже дешевий. Він зібраний буквально з палок і пластику, майже нічого не коштує. Ми збиваємо його у дуже великих кількостях, проте певна частина все одно долітає та виконує свою функцію", – підкреслив військовий.

Цей безпілотник має доволі велику вантажність, може нести навіть протитанкову міну, яку скидає на наших логістичних шляхах, а потім уже без вантажу "Молнія" намагається уразити ще одну ціль.

"Так росіяни переносять FPV-дрони, які самі є засобом ураження. Уже на них ставлять Starlink для того, щоб ми не могли придушити "Молнію" засобами РЕБ. А також, щоб не перехоплювали їхню аналогову картинку з відеокамери. Так вона стає менш вразливою для наших зенітників", – додав Данило Борисенко.

Важливо! Бригада “Рубіж” збирає на антишахедні дрони. Це дасть можливість відбивати повітряні атаки противника, які відбуваються щоденно. До того ж зараз вони націлені на енергетику. Чим більше буде антишахедних дронів, тим більше можливостей з'явиться для ураження “Шехедів”. Приєднатися до збору може кожен за посиланням!

Хоча "Молнії" збивають десятками на лінії фронту, але невеликий відсоток, який залишається, все-таки може виконувати свою місію, долітає до визначених цілей. Така ситуація повністю влаштовує росіян з погляду на те, скільки вони витратили на них коштів.

"Тому це великий головний біль, як і все інше з боку противника. Ми стараємося протидіяти всіма засобами. Оскільки "Молнії" літають доволі низько, їх вражають вогневі групи навіть зі стрілкового озброєння, або збиває піхота на своїх позиціях", – наголосив начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж".

Чи є аналоги "Молній" в України?

За словами військового, такі засоби також є. Вони працюють за схожим принципом, несуть доволі вагомий боєзаряд і можуть вражати як особовий склад противника, так і його укриття, наприклад, бліндажі. Сили оборони працюють у цьому напрямку, проте не слід забувати, що ми воюємо проти значно більшого ворога як за кількістю людей, так і техніки, грошей.

Ми стараємося брати якістю, а не кількістю. Противник за останні роки завжди робив ставку на кількість, на штурми з величезними втратами особового складу. Так само його БпЛА можуть бути нижчої якості, пілоти менш підготовлені, проте вони беруть кількістю,

– пояснив Данило Борисенко.

Хоча є і винятки. Наприклад, російський підрозділ "Рубікон", який займається БпЛА компонентою, має дуже гарних фахівців. Вони добре оснащені, а напрямки, на яких працюють, – дуже важкі у протидії. Проте завдання Сил оборони залишається незмінним – тримати фронт, захищати нашу країну й кожного дня завдавати ворогу якомога більших втрат.

Як Росія вдосконалює дрони?