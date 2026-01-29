Про це, після зустрічі з профільними командувачами та фахівцями, повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

У чому небезпека нової тактики?

За словами "Флеша", противник використовує різноманітні тактики та хитрощі для ураження українських військових об’єктів. Одна з останніх – політ безпілотників на наднизькій висоті, іноді лише десятки метрів над землею, у режимі ручного керування.

Така тактика ускладнює виявлення цілей технічними засобами й дозволяє дронам маскуватися за рельєфом місцевості. Тому "Віраж" та інші системи можуть на них не реагувати.

Попри це "Флеш" запевнив, що в українського війська вже є технологічні рішення. Експерт також закликає виставляти віддалені пости візуального, звукового спостереження та бути готовими "зустрічати гостей" мобільними чи стаціонарними групами прикриття.

