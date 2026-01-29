Про це, після зустрічі з профільними командувачами та фахівцями, повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Дивіться також Перехоплює "Шахеди" на швидкості понад 300 кілометрів на годину: на що здатний новий дрон TechEx – репортаж
У чому небезпека нової тактики?
За словами "Флеша", противник використовує різноманітні тактики та хитрощі для ураження українських військових об’єктів. Одна з останніх – політ безпілотників на наднизькій висоті, іноді лише десятки метрів над землею, у режимі ручного керування.
Така тактика ускладнює виявлення цілей технічними засобами й дозволяє дронам маскуватися за рельєфом місцевості. Тому "Віраж" та інші системи можуть на них не реагувати.
Попри це "Флеш" запевнив, що в українського війська вже є технологічні рішення. Експерт також закликає виставляти віддалені пости візуального, звукового спостереження та бути готовими "зустрічати гостей" мобільними чи стаціонарними групами прикриття.
Яку ще зброю модифікувала Росія?
"Шахеди", які атакували залізницю Ковель – Київ, несли на собі магнітні міни. Повідомлялося, що вони згодом можуть самоліквідуватися.
Росія використовує й дрони-камікадзе "Шахед" з ракетами Р-60, які можуть містити уран, створюючи радіаційну небезпеку.
Також "Флеш" повідомляв про інфрачервоні прожектори, які з'явилися на російських дронах-камікадзе "Шахед". Ці прожектори потрібні, щоб засліплювати українські дрони-перехоплювачі та авіацію вночі. У такий спосіб росіяни намагаються захистити свої БпЛА від збиття.
А на початку 2026 року Росія вперше запустила по Україні новий тип озброєння – ударний дрон "Герань-5".