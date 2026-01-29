Об этом, после встречи с профильными командующими и специалистами, сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

В чем опасность новой тактики?

По словам "Флеша", противник использует различные тактики и хитрости для поражения украинских военных объектов. Одна из последних – полет беспилотников на сверхнизкой высоте, иногда лишь десятки метров над землей, в режиме ручного управления.

Такая тактика затрудняет обнаружение целей техническими средствами и позволяет дронам маскироваться за рельефом местности. Поэтому "Вираж" и другие системы могут на них не реагировать.

Несмотря на это "Флеш" заверил, что у украинской армии уже есть технологические решения. Эксперт также призывает выставлять удаленные посты визуального, звукового наблюдения и быть готовыми "встречать гостей" мобильными или стационарными группами прикрытия.

