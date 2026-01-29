Об этом, после встречи с профильными командующими и специалистами, сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.
В чем опасность новой тактики?
По словам "Флеша", противник использует различные тактики и хитрости для поражения украинских военных объектов. Одна из последних – полет беспилотников на сверхнизкой высоте, иногда лишь десятки метров над землей, в режиме ручного управления.
Такая тактика затрудняет обнаружение целей техническими средствами и позволяет дронам маскироваться за рельефом местности. Поэтому "Вираж" и другие системы могут на них не реагировать.
Несмотря на это "Флеш" заверил, что у украинской армии уже есть технологические решения. Эксперт также призывает выставлять удаленные посты визуального, звукового наблюдения и быть готовыми "встречать гостей" мобильными или стационарными группами прикрытия.
Какое еще оружие модифицировала Россия?
"Шахеды", которые атаковали железную дорогу Ковель – Киев, несли на себе магнитные мины. Сообщалось, что они впоследствии могут самоликвидироваться.
Россия использует и дроны-камикадзе "Шахед" с ракетами Р-60, которые могут содержать уран, создавая радиационную опасность.
Также "Флеш" сообщал о инфракрасных прожекторах, которые появились на российских дронах-камикадзе "Шахед". Эти прожекторы нужны, чтобы ослеплять украинские дроны-перехватчики и авиацию ночью. Таким образом россияне пытаются защитить свои БпЛА от сбивания.
А в начале 2026 года Россия впервые запустила по Украине новый тип вооружения – ударный дрон "Герань-5".