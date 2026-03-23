Разработка должна усилить украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Что известно о новом дроне?

Министерство обороны Украины официально допустило к эксплуатации новый украинский дрон-перехватчик, предназначен для борьбы с ударными беспилотниками типа "Шахед", которые Россия активно применяет для атак.

Речь идет о современной разработке украинских инженеров JEDI Shahed Hunter, которую уже кодифицировали в соответствии со стандартами Вооруженных сил Украины. Это означает, что дрон может официально использоваться подразделениями Сил обороны.

Новый перехватчик создан специально для противодействия массированным атакам вражеских БпЛА. Его главная задача – быстро выявлять, догонять и уничтожать воздушные цели.

Новый дрон-перехватчик предназначен для борьбы с вражескими беспилотниками, в частности типа "Шахед", которые Россия регулярно применяет для атак по Украине,

– говорится в сообщении.

Разработка является частью общей стратегии Украины по наращиванию собственных технологических возможностей в сфере противовоздушной обороны. Важно, что такие дроны могут стать эффективной альтернативой дорогим ракетам ПВО, ведь позволяют уничтожать цели с меньшими затратами.

Хотя технические характеристики новой разработки не разглашаются из соображений безопасности, известно, что подобные системы уже показали свою эффективность во время отражения атак.

Украина активно развивает направление беспилотных технологий, в частности в сфере противодействия дронам. Это связано с тем, что Россия регулярно применяет "Шахеды" для ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Ожидается, что новый перехватчик поможет повысить эффективность защиты украинского неба, особенно во время массированных атак дронами.

