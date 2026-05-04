Ворожий дрон має фюзеляж типу "дельта-крило" довжиною 1,6 метра та розмахом крил 1,9 метра. Про це повідомили в ГУР МО.

Дивіться також Не типові БпЛА: "Флеш" назвав особливість атаки на Київщину

Що відомо про російський БпЛА "Клин"?

У БпЛА встановлений безколекторний електромотор Scorpion F-4225-500KV V2 (КНР), який живуть 2 батареї типу Li-AFB.

Головна особливість "Клина" – система машинного зору, яка дозволяє йому самостійно знаходити та захоплювати ціль. Вона працює на базі модуля Nvidia Jetson TX2.

Модуль обробляє зображення і допомагає дрону діяти без постійного керування. у ГУР зазначили, що подібні технології вже використовуються в інших російських БпЛА типу "Ланцет" й "Герань-2".

Для керування польотом використовують готовий комерційний контролер Cube Orange (Австралія), навігація працює через модуль Holybro F9P (Китай) з режимом RTK для більш точної позиції.

Інші плати БпЛА містять компоненти американських, швейцарських, тайванського та південнокорейського виробників. Дрон може нести кумулятивну або фугасну бойову частину вагою до 5 кілограмів,

– повідомили в ГУР.

Також дрон має передні керуючі поверхні, які допомагають змінювати напрямок під час польоту і точніше заходити на ціль навіть на різній швидкості та під різними кутами.

За даними російських окупантів, максимальна швидкість при атакуванні може досягати 300 кілометрів за годину.

Важливо! Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив у розмові з 24 Каналом, що росіяни намагаються змінити тактику масованих ударів. Окупанти намагаються комбінувати, ускладнювати характер своїх дій. Масштабному удару можуть передувати такі хвилі загострення. Він припустив, що не можна передбачити дії очільника Кремля, але треба бути готовими до гіршого варіанту.

Як ще Росія модернізовує БпЛА та змінює тип атак?

Під час атаки на Київщину 2 травня, Росія застосувала безпілотники-імітатори "Пародія".

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов зазначив, що противник постійно випробовує нові тактики повітряних атак, а основним завданням Сил оборони є аналіз та протидія таким дронам.

Росія модифікувала колишній ударний дрон "Молнія" у розвідувальний, використовуючи дешеві матеріали для зниження вартості. Модернізовані дрони є черговим етапом у "перегонах озброєнь" між Києвом та Москвою.