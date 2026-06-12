Міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що запропонує Україні налаштувати морські дрони так, щоб у разі втрати контролю вони не могли заходити у румунські територіальні води й автоматично самознищувалися за 22 кілометри від берега. Про це пише Defense Romania.

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Що пропонує Румунія робити Україні із "заблукалими" дронами?

Міністр пояснив, що це можна налаштувати через програмне забезпечення дронів.

За його словами, оператори можуть відстежувати місце перебування морських дронів, тому при наближенні до територіальних вод Румунії вони мають автоматично самознищуватися без втручання людей.

Міруце також хоче отримати від України гарантії, що всі морські дрони, які запускають у Чорному морі, матимуть таку функцію.

Окрім цього, Румунія офіційно передала Україні список із 10 запитань щодо інциденту в Констанці. Серед них – коли саме було втрачено контроль над дроном, чи працював зв'язок, чи знали оператори його координати, яка була вибухівка на борту та чи були інші дрони поряд.

Міністр додав, що румунська сторона проводить власне розслідування і очікує від України повної інформації про подію. За його словами, між дружніми країнами нормально ділитися такими даними, а не змушувати партнерів самостійно з'ясовувати деталі інциденту.

Вибух дрона у порту Костанци: що відомо

5 червня вранці у порту Костанци вибухнув морський дрон. Він виявився українським. У прибережній зоні порту виявили ще 4 безпілотники. Вони теж переносили вибухівку, але не здетонували.

У ВМС ЗСУ пояснили, що один з їхніх дронів під впливом російських засобів РЕБ втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Українська сторона завчасно поінформувала румунські служби про можливу небезпеку.

Президент Нікушор Дан заявив, що такий інцидент – це прямий наслідок війни, яку веде Росія проти України.