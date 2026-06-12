Министр обороны Румынии Раду Мируце заявил, что предложит Украине настроить морские дроны так, чтобы в случае потери контроля они не могли заходить в румынские территориальные воды и автоматически самоуничтожались в 22 километрах от берега. Об этом пишет Defense Romania.

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Что предлагает Румыния делать Украине с "заблудившимися" дронами?

Министр объяснил, что это можно настроить через программное обеспечение дронов.

По его словам, операторы могут отслеживать местонахождение морских дронов, поэтому при приближении к территориальным водам Румынии они должны автоматически самоуничтожаться без вмешательства людей.

Мируце также хочет получить от Украины гарантии, что все морские дроны, которые запускают в Черном море, будут иметь такую функцию.

Кроме того, Румыния официально передала Украине список из 10 вопросов относительно инцидента в Констанце. Среди них – когда именно был утрачен контроль над дроном, работала ли связь, знали ли операторы его координаты, какое было взрывчатое вещество на борту и были ли рядом другие дроны.

Министр добавил, что румынская сторона проводит собственное расследование и ожидает от Украины полной информации о происшествии. По его словам, между дружественными странами нормально делиться такими данными, а не заставлять партнеров самостоятельно выяснять детали инцидента.

Взрыв дрона в порту Констанцы: что известно

5 июня утром в порту Констанцы взорвался морской дрон. Он оказался украинским. В прибрежной зоне порта обнаружили еще 4 беспилотника. Они тоже перевозили взрывчатку, но не взорвались.

В ВМС ВСУ пояснили, что один из их дронов под воздействием российских средств РЭБ потерял управление и оказался у берегов Румынии. Украинская сторона заблаговременно проинформировала румынские службы о возможной опасности.

Президент Никушор Дан заявил, что такой инцидент – является прямым следствием войны, которую ведет Россия против Украины.