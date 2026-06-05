Соответствующее видео обнародовали CNN.

Смотрите также В порту Констанцы взорвался дрон: Минобороны Румынии заявляет, что он украинский

Что известно о взрыве дрона в Румынии 5 июня?

Беспилотник был у причалов, неподалеку нефтяного терминала Oil Terminal и базы Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM).

После взрыва район изолировали и активировали красный план вмешательства, то есть протокол реагирования на чрезвычайные происшествия повышенной опасности. Чей дрон и как туда попал – пока не известно.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В Румынии в порту Констанца взорвался дрон: смотрите видео

Пострадавших якобы нет. Жителей района эвакуировали. Власти обещают расследовать инцидент.

Впоследствии стало известно, что в прибрежной зоне есть еще 4 БпЛА со взрывчаткой. Говорится и о новых взрывах.

Взрыв морского беспилотника в пятницу в порту Констанца сопровождался вторым взрывом вблизи порта, а еще два беспилотника взорвались с украинской стороны,

– сообщили News.ro источники.

А в больнице скорой помощи округа Констанца активировали белый план – то есть весь персонал должен приехать в заведение как можно скорее.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что это прямое следствие войны России против Украины.