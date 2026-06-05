Відповідне відео оприлюднили CNN.

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Що відомо про вибух дрона в Румунії 5 червня?

Безпілотник був біля причалів, неподалік нафтового термінала Oil Terminal та бази Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM).

Після вибуху район ізолювали й активували червоний план втручання, тобто протокол реагування на надзвичайні події підвищеної небезпеки. Чий дрон і як туди потрапив – поки не відомо.

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У Румунії в порту Констанца вибухнув дрон: дивіться відео

Постраждалих нібито немає. Мешканців району евакуювали. Влада обіцяє розслідувати інцидент.

Згодом стало відомо, що в прибережній зоні є ще 4 БпЛА з вибухівкою. Мовиться і про нові вибухи.

Вибух морського безпілотника у п'ятницю в порту Констанца супроводжувався другим вибухом поблизу порту, а ще два безпілотники вибухнули з українського боку,

– повідомили News.ro джерела.

А в лікарні швидкої допомоги округу Констанца активували білий план – тобто весь персонал має приїхати до закладу якомога швидше.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що це прямий наслідок війни Росії проти України.