Об этом сообщил Никушор Дан.

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Как в Румынии отреагировали на взрыв БпЛА?

Утром 5 июня в порту Констанцы заметили морской дрон. В Минобороны страны сообщили, что беспилотник взорвался около 10:30. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Президент Никушор Дан заявил, что такой инцидент – это прямое следствие войны, которую ведет Россия против Украины и сообщил, что пока никакой угрозы для гражданского населения страны нет.

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Также кроме дрона, который самоуничтожился в порту Констанцы, еще один БпЛА взорвался в открытом море, а за ситуацией наблюдала береговая охрана. Два других беспилотника детонировали примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы.

Ни один из этих дронов не вызвал жертв или значительных повреждений. В течение всего дня мы поддерживали постоянную связь со всеми привлеченными учреждениями,

– заявил Дан.

Лидер Румынии отметил, что сейчас продолжается прямая коммуникация с правительством Украины относительно инцидента, а также ситуация была обсуждена с партнерами в ЕС и НАТО.

Другие похожие инциденты с дронами

В Финляндии зафиксировали нарушение воздушного пространства неизвестным дроном недалеко от российской границы, который затем покинул территорию страны.

Это уже пятый подобный случай, и ранее на юго-востоке страны находили беспилотники, которые, возможно, предназначались для ударов по территории России.

Литва подтвердила, что дрон, который разбился в Утенском районе, принадлежал Украине. Президент Гитанас Науседа организовал встречу с министром обороны в связи с инцидентом.