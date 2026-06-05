Про це повідомив Нікушор Дан.

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Як в Румунії відреагували на вибух БпЛА?

Вранці 5 червня у порту Констанци помітили морський дрон. У Міноборони країни повідомили, що безпілотник вибухнув близько 10:30. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

Президент Нікушор Дан заявив, що такий інцидент – це прямий наслідок війни, яку веде Росія проти України та повідомив, що наразі жодної загрози для цивільного населення країни немає.

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Також окрім дрона, який самознищився в порту Констанци, ще один БпЛА вибухнув у відкритому морі, а за ситуацією спостерігала берегова охорона. Два інші безпілотники детонували приблизно за 145 кілометрів на схід від Констанци.

Жоден із цих дронів не спричинив жертв або значних пошкоджень. Упродовж усього дня ми підтримували постійний зв’язок з усіма залученими установами,

– заявив Дан.

Лідер Румунії зазначив, що наразі триває пряма комунікація з урядом України щодо інциденту, а також ситуацію було обговорено з партнерами в ЄС та НАТО.

Інші схожі інциденти з дронами

У Фінляндії зафіксували порушення повітряного простору невідомим дроном неподалік російського кордону, який потім залишив територію країни.

Це вже п'ятий подібний випадок, і раніше на південному сході країни знаходили безпілотники, які, можливо, призначалися для ударів по території Росії.

Литва підтвердила, що дрон, який розбився в Утенському районі, належав Україні. Президент Гітанас Науседа організував зустріч з міністром оборони у зв'язку з інцидентом.