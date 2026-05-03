Про це повідомило Міноборони країни.

Що відомо про дрон, який порушив повітряний простір Фінляндії?

Дрон помітили в районі муніципалітету Віролахті, що межує з Ленінградською областю Росії.

Його тип і походження наразі не встановлені. Згодом безпілотник залишив повітряний простір держави.

Інцидент розслідує Прикордонна служба Фінляндії. Очікується, що додаткові подробиці з’являться після завершення перевірки.

За даними мовника Yle, Збройні сили країни заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка та Хаміна з 01:57 до 08:00 у неділю. Ці міста також знаходяться біля кордону з Росії.

Це вже п’ятий подібний випадок у країні за останній час. Раніше на південному сході Фінляндії знаходили кілька дронів, які, за попередніми даними, могли бути українськими та призначалися для ударів по території Росії.

