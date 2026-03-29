Деталі інциденту розслідують. Про це повідомили Повітряні сили Фінляндії.

Що відомо про ймовірне падіння українського дрону "Лютий" у Фінлядії?

У неділю, 29 березня, Повітряні сили Фінляндії зафіксували порушення повітряного простору країни близько 8:13 ранку. Один із об'єктів ідентифікували як український дрон Ан-196 "Лютий", який впав на південь від міста Коувола.

Щоб уникнути небажаних руйнувань та збитків, військові не застосовували засоби протиповітряної оборони. Район падіння дрона оточила поліція, а частина інших об'єктів, помічених під час спостереження, виявилася зграями птахів.

Повітряні сили Фінляндії зазначили, що у співпраці з іншими видами оборони та органами влади продовжуватимуть стежити за ситуацією та підтримувати готовність до реагування.

Нагадаємо, що раніше у Фінляндії заявили про те, що на території країни впали щонайменше два дрони. Вони порушили повітряний простір країни та, ймовірно, є українськими. Нині інцидент розслідують силові структури.

