Деталі інциденту розслідують. Про це повідомили Повітряні сили Фінляндії.
Дивіться також Наполовину більший: у мережі порівняли "Шахед" і звичайну автівку
Що відомо про ймовірне падіння українського дрону "Лютий" у Фінлядії?
У неділю, 29 березня, Повітряні сили Фінляндії зафіксували порушення повітряного простору країни близько 8:13 ранку. Один із об'єктів ідентифікували як український дрон Ан-196 "Лютий", який впав на південь від міста Коувола.
Щоб уникнути небажаних руйнувань та збитків, військові не застосовували засоби протиповітряної оборони. Район падіння дрона оточила поліція, а частина інших об'єктів, помічених під час спостереження, виявилася зграями птахів.
Повітряні сили Фінляндії зазначили, що у співпраці з іншими видами оборони та органами влади продовжуватимуть стежити за ситуацією та підтримувати готовність до реагування.
Нагадаємо, що раніше у Фінляндії заявили про те, що на території країни впали щонайменше два дрони. Вони порушили повітряний простір країни та, ймовірно, є українськими. Нині інцидент розслідують силові структури.
Що відомо про інші дрони, які виявили на території країн Балтії?
25 березня на території Латвії виявили безпілотник. Відомо, що невідомий дрон, який залетів з Росії, впав і вибухнув. Існує ймовірність, що БпЛА може бути українським.
Дрон також атакував й Естонію. За інформацією естонських джерел, дрон із Росії влучив у трубу електростанції в Естонії, суттєвих пошкоджень об'єкта немає. Розслідування інциденту ведуть правоохоронні органи. Версію про те, що це український дрон, який атакував Росію – також не відкидають.
Раніше, у Литві виявили безпілотник, який, за словами прем'єр-міністерки Інги Ругінене, є українським. Дрон міг збитися зі шляху під час атаки на порт Приморськ у Росії. Після атаки міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав зміцнити системи протиповітряної оборони країни.