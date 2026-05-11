Крім того, росіяни постійно проводять тренування бойових розрахунків. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, наголосивши, що все ж з деяким озброєнням у росіян є проблеми.

Чого чекати від нової масованої атаки Росії?

Військовий експерт зазначив, що після кожної масованої атаки ворог готується до нової. Однак не можна з точністю прогнозувати, коли він здійснить пуски.

Єдина опція, яка працює у цьому контексті, це те, що Росія обов’язково повідомляє США про запуск балістичних ракет великої та середньої дальності дії. Тому можна слідкувати за заявами американського посольства в Києві. Як воно переходить на дистанційний формат роботи, можна очікувати удар, наприклад, "Орешником". Однак поки, на щастя, таких заяв від американців немає.

Загалом росіяни використовують усе, що мають в доступі. З "Калібрами" у них є проблеми не через відсутність ракет, а через дієвість пускових установах, які є на фрегатах, які, зокрема, дислокуються в акваторії Чорного моря або Новоросійська,

– наголосив він.

Селезньов зауважив, що остання масована атака з застосуванням "Калібрів" відбувалась з акваторії Каспійського моря. Саме звідти ракетоносії здійснювали пуски, хоча в акваторії Чорного моря є кілька фрегатів, які могли це зробити. Ймовірно, це пов'язано з атаками СБУ – Україна "пошматувала" російські кораблі і тепер вони неспроможні виконувати цю функцію.

Зверніть увагу! Нещодавно в ГУР опублікували кількість озброєння, яке мала Росія станом на квітень. Серед нього – до 200 ракет "Іскандер-М", до 110 ракет "Іскандер-К", до 100 ракет "Кинджал" та до 460 ракет "Калібр";

Коли може відбутись масована атака?

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги протягом наступних 3 днів. Тим часом військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк припустив, що масований обстріл можливий 11 – 12 травня, адже за час перемир'я росіяни накопичували ресурси для атак.

Володимир Зеленський також повідомив, що після перемир'я Україна готується до нових атак з боку Росії. Однак він не уточнив, чи мовиться саме про масовані обстріли.