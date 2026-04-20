Чому Китай стає залежним від США?

За даними китайської консалтингової компанії JLC, у квітні постачання етану зі США можуть сягнути історичного максимуму у 800 тисяч тонн. Це приблизно на 60% більше, ніж в середньому за місяць, пише Bloomberg.

Наразі частина підприємств Китаю переходить на використання етану, намагаючись компенсувати перебої із постачанням нафти для переробки та скрапленого газу через блокування Ормузької протоки.

Річ у тім, що етан, який є компонентом природного газу, широко використовують для виробництва базової сировини для пластмас (етилену). Однак у постачанні цього ресурсу Китай наразі майже повністю залежить від США.

Американський етан став для Китаю найбільш вигідною альтернативою завдяки стабільності постачання та нижчій ціні. Станом на 15 квітня прибутковість виробництва етилену з етану була вдесятеро вищою, ніж із нафти,

– говорить аналітикиня JLC Ши Ліньлінь.

Водночас попит на етан у Китаї росте через розширення виробничих потужностей:

компанія Wanhua Chemical Group відкрила нову установку з переробки етану;

а Sinopec Ineos Petrochemical Co. запустила мультисировинний комплекс.

Важливо! Минулого року етан політична напруга між Пекіном і Вашингтоном зросла зокрема і через постачання етану. Це сталося після того, як США посилили експортні обмеження на тлі торгівельного конфлікту.

Який козир отримав Трамп?

Китай активно нарощує закупівлі етану якраз напередодні запланованого на середину травня візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна.

Аналітики очікують, що енергетичне співробітництво стане однією з головних тем переговорів між лідерами країн, особливо якщо війна з Іраном затягнеться. А постачання етану до Китаю може бути важливим козирем для американського президента у цих перемовинах.

Нагадаємо, зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном мала відбутися з 31 березня до 2 квітня. Однак через війну в Ірані президент США 17 березня попросив відкласти її, пише CNBC.

Ми ведемо переговори з Китаєм. Я б із задоволенням поїхав, але через війну я хочу залишитися тут. Я відчуваю, що мушу бути тут. Тому ми попросили відкласти візит приблизно на місяць,

– розповів Трамп.

Пізніше прессекретарка Білого дому Каролін Левітт повідомила, що зустріч американського і китайського лідерів відбудеться в Пекіні 14 – 15 травня.

Зауважте! В Києві та Брюсселі покладають великі надії на відвідини Трампом Китаю. Адже однією з важливих тем під час переговорів має стати війна в Україні.

