Чому у Європі дефіцит авіапального?

Причина проблем криється у скороченні нафтогазової галузі Європи. За останні 25 років по всьому континенту закрили понад 30 нафтопереробних заводів, тобто близько 16% потужностей, пише Reuters.

Цьому сприяла низка факторів:

внутрішній попит у ЄС на нафтопродукти впав;

конкуренція з-за кордону посилилася;

а європейські уряди проводили політику, спрямовану на скорочення викидів парникових газів.

У результаті Європа стала значно залежною від імпорту енергоносіїв. Особливо європейські країни залежать від імпорту авіапального – більше, ніж від будь-якого іншого виду транспортного пального.

Минулого року Європа споживала близько 1,6 мільйона барелів на добу:

з них приблизно 500 тисяч барелів імпортувалися;

і близько 75% цих обсягів надходили з Близького Сходу.

Тому через закриття Ормузької протоки Європа виявилася особливо вразливою до перебоїв у постачанні з Перської затоки.

Зауважте! На додачу війна в Ірані спричинила також гострий дефіцит пального в Азії. Тому конкуренція за ресурси лише посилилася.

Як зросли ціни на авіапальне?

Ціни на авіапальне в Європі різко зросли через дефіцит. Від 18 березня вони досягли історичного максимуму – 1 800 доларів за тонну. Після того трохи знизилися до приблизно 1450 доларів цього тижня.

При цьому Європі складно компенсувати втрату постачань із Близького Сходу:

імпорт авіапального в березні впав приблизно до 437 тисяч барелів на добу – на 13% менше, ніж середній показник 2025 року;

у квітні очікується ще гірша ситуація – лише 275 тисяч барелів на добу.

Запаси пального в Європі також швидко зменшуються. У головному хабі Амстердам – Роттердам – Антверпен обсяги авіапального та гасу скоротилися майже на 8% за тиждень – до 646 тисяч тонн. Це стало найнижчим рівнем від березня 2023 року.

Важливо! За даними джерел, у деяких державах ситуація критична. Лише дві країни Європи мають запаси авіагасу на 90 днів роботи авіації, пише італійське видання Corriere della Sera.

Чого чекати пасажирам влітку?

Представники галузі попередили, що вже за три тижні у Європі спостерігатиметься системний дефіцит авіапального. Він уже впливає на великі аеропорти.

Приземлення літаків може бути неминучим,

– говорить гендиректор ACI Europe Карстен Шпор.

Авіакомпанії вже готуються до зупинки літаків та зростання цін:

Німецька Lufthansa підготувала антикризові плани, які передбачають скорочення потужностей до 5% і можливе виведення з експлуатації 20 – 40 старих літаків.

Тоді як компанія EasyJet зафіксувала ціни на пальне лише на найближчі місяці та вже попереджає про можливе зростання вартості квитків наприкінці літа.

Зауважте! Асоціація Airlines for Europe звернулася до ЄС із проханням запровадити антикризові заходи через кризу в авіації. Зокрема, пропонує моніторинг запасів пального та скасування окремих податків.

Чи може Європа наростити імпорт авіапального?