Чому США не можуть покрити дефіцит палива?

За словами аналітиків, США сьогодні не здатні покрити глобальний дефіцит авіапалива, пише Reuters.

Дивіться також Ryanair може скоротити кількість авіарейсів: у компанії назвали умову

Я маю пропозицію: купуйте у США – у нас цього вдосталь,

– написав Трамп у дописі в соцмережі Truth Social.

Однак дані уряду США свідчать про протилежне.

За інформацією сервісу відстеження суден Kpler, щодня через Ормузьку протоку на експорт йде приблизно пів мільйона барелів авіапального. Його транспортують переважно до Європи, а також частково до країн Азії та Африки.

Водночас більшість авіапального у США виробляють на узбережжі Мексиканської затоки. Тоді як основні центри попиту знаходяться на Східному та Західному узбережжях країни. І вони історично залежать від імпорту.

Особливо Західне узбережжя потребуватиме додаткових поставок із Мексиканської затоки, оскільки багато традиційних постачальників з Азії сильно постраждали від закриття Ормузької протоки,

– говорять аналітики.

Таким чином, США потрібно ще покрити власні потреби у авіапальному, перш ніж забезпечувати ним світ. Каліфорнія вже шукає альтернативні джерела його постачання.

Як США нарощують експорт?

Є ще один нюанс, який суперечить заяві Трампа. США наростили експорт усіх видів палива, включаючи авіаційне, на світові ринки після початку війни на Близькому Сході. Адже наразі американські виробники єдині не зазнали прямого впливу цього конфлікту.

Хоча ціни на авіапальне у США різко зросли після початку війни з Іраном, але менше, ніж на інших ринках, які прямо зачепила блокада Ормузької протоки.

За даними аналітиків сервісу GasBuddy, оптові ціни на авіапальне в більшості регіонів США наразі становлять від 4 до 5 доларів за галон.

Головний енергетичний радник Gulf Oil Том Клоза зазначає, що це дає стимул для збільшення експорту пального зі США. Вже щонайменше чотири чи п’ять партій авіапального та дизеля завантажил в районі гавані Нью-Йорка для постачання до Європи.

Однак аналітики попереджають, що зовнішній попит буде зростати, що неминуче призведе до подальшого підвищення цін для самих американців. А це вже стане серйозним викликом для адміністрації Трампа.

Чим більший попит на американське авіапальне, тим вищими будуть ціни. Це як із банкою печива: чим більше рук тягнеться до неї, тим менше печива залишається,

– пояснив аналітик GasBuddy Патрік Де Хаан.

Як ростуть ціни на пальне у США?