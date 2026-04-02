Почему США не могут покрыть дефицит топлива?

По словам аналитиков, США сегодня не способны покрыть глобальный дефицит авиатоплива, пишет Reuters.

У меня есть предложение: покупайте в США – у нас этого достаточно,

– написал Трамп в заметке в соцсети Truth Social.

Однако данные правительства США свидетельствуют об обратном.

По информации сервиса отслеживания судов Kpler, ежедневно через Ормузский пролив на экспорт идет примерно полмиллиона баррелей авиатоплива. Его транспортируют преимущественно в Европу, а также частично в страны Азии и Африки.

В то же время большинство авиатоплива в США производят на побережье Мексиканского залива. Тогда как основные центры спроса находятся на Восточном и Западном побережьях страны. И они исторически зависят от импорта.

Особенно Западное побережье потребует дополнительных поставок из Мексиканского залива, поскольку многие традиционные поставщики из Азии сильно пострадали от закрытия Ормузского пролива,

– говорят аналитики.

Таким образом, США нужно еще покрыть собственные потребности в авиатопливе, прежде чем обеспечивать им мир. Калифорния уже ищет альтернативные источники его поставок.

Как США наращивают экспорт?

Есть еще один нюанс, который противоречит заявлению Трампа. США нарастили экспорт всех видов топлива, включая авиационное, на мировые рынки после начала войны на Ближнем Востоке. Ведь пока американские производители единственные не испытали прямого влияния этого конфликта.

Хотя цены на авиатопливо в США резко выросли после начала войны с Ираном, но меньше, чем на других рынках, которые прямо затронула блокада Ормузского пролива.

По данным аналитиков сервиса GasBuddy, оптовые цены на авиатопливо в большинстве регионов США сейчас составляют от 4 до 5 долларов за галлон.

Главный энергетический советник Gulf Oil Том Клоза отмечает, что это дает стимул для увеличения экспорта топлива из США. Уже по меньшей мере четыре или пять партий авиатоплива и дизеля загрузил в районе гавани Нью-Йорка для поставки в Европу.

Однако аналитики предупреждают, что внешний спрос будет расти, что неизбежно приведет к дальнейшему повышению цен для самих американцев. А это уже станет серьезным вызовом для администрации Трампа.

Чем больше спрос на американское авиатопливо, тем выше будут цены. Это как с банкой печенья: чем больше рук тянется к ней, тем меньше печенья остается,

– объяснил аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан.

Как растут цены на топливо в США?