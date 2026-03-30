Сколько будет стоить топливо в Украине?
О том, как изменится стоимость дизеля и бензина на неделе с 30 марта по 5 апреля, в эфире День.LIVE рассказал Станислав Игнатьев.
Энергетический эксперт объяснил, что сейчас фиксируют высокую закупочную стоимость на поставку топлива. То есть именно этот показатель меняет стоимость ресурсов на АЗС и "толкает цену дизеля к высокой отметке".
Так, эксперт прогнозирует, что на неделе дизель может стоить по 95 – 96 гривен за литр, а бензин по 92 – 94 гривны/литр.
В то же время Игнатьев добавил, что благодаря вмешательству в ситуацию государства, цены в Украине удается более-менее контролировать. Другие АЗС создают конкурентоспособные условия и цены, отталкиваясь от показателей "Укрнафты". Ведь компания согласилась на предложение страны работать по минимальной рентабельностью и взять на себя роль "ценового якоря".
Другие ритейлеры пытаются подтягиваться, чтобы быть в конкурентной среде,
– отметил эксперт.
В частности он сказал, что этот пример является показательным, когда "Укрнафта" создала возможности для своей прибыльности, но и "повернулась лицом к украинцам".
Какова ситуация на топливном рынке в Украине?
В комментарии для 24 Канала Сергей Куюн, директор консалтинговой компании "А-95" поделился своим прогнозом относительно ситуации с топливом.
Эксперт говорит, что основная проблема нынешней ситуации в непрогнозируемости.
Основные проблемы в том, что никто не может спрогнозировать цены на рынке. Именно это приводит к огромным спекуляциям, потому что все страхуются и ценники заламывают просто невероятные. Хеджфонды некоторый момент вообще не работали, то есть никто не хотел эти риски на себя брать,
– объясняет Куюн.
В качестве примера он приводит случай, когда в один день цены на мировом рынке растут на 20%, а на следующий день – наоборот уменьшаются на 20%.
Заметьте! По состоянию на 30 марта, нефть стоит по 150 долларов за баррель. На прошлой неделе Ценник был на уровне 108 долларов.
В частности Сергей Куюн добавляет, что "в центре внимания" остается дизель. На рынке ограниченные объемы для закупки именно этого ресурса, поэтому ситуация сложная.
Сейчас (дизель – 24 Канал) 87 – 88 гривен по-максимуму, я думаю, что до 90 (гривен за литр – 24 Канал) можем на этой неделе доскакать. По бензину более спокойная ситуация, его очень много, есть запасы, поэтому там не очень какая-то выдающаяся динамика,
– акцентирует эксперт.
В частности он добавил, что украинские компании уже почти закончили контрактирование на апрель. Сейчас ажиотажа среди потребителей нет.
Будет ли дефицит топлива в апреле?
Сергей Куюн объясняет, что покупка топлива очень зависит от ряда факторов.
В некоторые дни останавливается оптовый рынок, ничего не продается, потому что начитались новостей, там Трамп вышел и сказал, так, скоро война заканчивается, цена упадет. Ну все и сложили руки: Трамп сказал в Америке, а в Хмельницком сидят: ничего не будем покупать, потому что завтра упадет, какой смысл,
– отметил эксперт.
Получается, что именно такие ситуации "успокаивают рынок". Так, пока никто не покупает нефть или топливо фактически формируется небольшой запас на будущее.
В частности дефицита, по словам эксперта, нет и не будет. Он объясняет это следующими факторами:
- рынок начал сворачиваться и это бьет по потреблению;
- трейдеры находят, откуда брать ресурсы в обход ограничений, работают в режиме "кто-то со всех сторон что-то привез";
- из-за высоких цен, по которым люди не готовы покупать топливо, объемы сбыта уменьшаются.
В то же время относительно цен – эксперт добавил, что до марта действовала формула котировки +50 долларов. Другими словами – это была цена на границе. Сегодня же стоимость там составляет 200 долларов.
Это даже не котировки, это просто люди за свои услуги берут такие деньги, пользуясь этой ситуацией,
– говорит Сергей Куюн.
То есть разница в 150 долларов это не выше цена самого продукта – это изменения в стоимости услуг трейдеров или перевозчиков. Именно так 15% к цене добавились на ровном месте, только из-за предыдущего ажиотажа.
Что еще известно о ситуации на топливном рынке в Украине и Европе?
По мнению экспертов, стремительный рост цен на топливо в Украине и Европе является спекуляцией. для 24 Канала Иван Ус рассказал, что события на Ближнем Востоке используют, чтобы заявить о неоднозначности ситуации и ее непрогнозируемость. На фоне этого цены, конечно растут, потому что никто не знает, будет ли в мире нефть или нет.
Например, в Молдове из-за роста цен на дизтопливо перевозчики начали останавливать автобусные маршруты. Речь идет о 70% перевозок. В частности известно, что цена на дизель в стране выросла в 1,6 раза, по сравнению с началом марта.
В соседней Польше из-за стремительного роста цен на топливо тоже принимают меры. Страна решила снизить акциз и НДС на топливо.