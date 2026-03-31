Як злетіли ціни на бензин?

Про це свідчать дані сервісу відстеження цін на пальне GasBuddy, пише Reuters.

Дивіться також Дизель до 96 гривень за літр: якими будуть ціни на пальне в Україні протягом тижня

Востаннє 4 долари за галон бензин у США коштував у серпні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Таку високу вартість пального аналітики називають психологічним бар’єром для споживачів.

Як показують підрахунки, бензин в середньому здорожчав приблизно на 1,06 долара за галон, тобто на 36% від початку атак США та Ізраїлю на Іран наприкінці лютого.

Так само було під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тоді, як і зараз, ціни на нафту стрімко зросли у світі, і були задіяні стратегічні запаси,

– пояснює аналітик Raymond James Павло Молчанов.

Тоді, у 2022 році, бензин у США був дорожчим за 4 долари протягом 23 тижнів. Зараз фахівці сподіваються, що ціни почнуть найближчими тижнями знижуватися.

Хоча вони не відкидають можливості, що ціни на АЗС можуть зрости ще більше, якщо нафта продовжить дорожчати.

Зауважте! Від початку війни на Близькому Сході американська нафта значно здорожчала. У понеділок ф'ючерси торгувалися на рівні 102,88 долара за барель, піднявшись на 3,24 долара.

Що Трамп обіцяв американцям?

Президент Дональд Трамп обіцяв американцям під час передвиборчої кампанії знизити ціни на енергоносії та збільшити видобуток нафти й газу в США. Проте наразі виборці цього не відчули.

Його другий президентський термін поки що супроводжується нестабільністю ринків, геополітичними потрясіннями та зміною політики, зокрема щодо тарифів,

– зазначає видання.

Ціни на пальне зростаються у США після того, як Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світової нафти.

Стрімке здорожчання пального вже почало тиснути на фінанси американців, які й до того потерпали від зростання витрат. Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos:

близько 55% респондентів заявили, що щонайменше "частково" постраждали від зростання цін на пальне;

21% опитаних зазначили, що вплив високих цін був "дуже значним".

Ключова проблема полягає не лише в самій нафті. Йдеться про бензин – найбільш помітну для споживачів ціну в економіці. І коли вона зростає, це миттєво впливає на психологію,

– пояснив економіст WisdomTree Джеремі Сігел.

Важливо! Експерти додають, що вискоі ціни на пальне можуть стати також політичною проблемою для Трампа та Республіканської партії. Адже у листопаді в США пройдуть проміжні вибори, за результатами яких партія президента ризикує втратити більшість у Конгресі, яка й так доволі хитка.

Що відомо про блокаду Ормузької протоки?