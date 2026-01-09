Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що ніхто не заборонить США розмістити більше зброї на авіабазі в Гренландії або ж побудувати нову військову базу. Але Трамп досі хоче контроль над островом.

Які будуть наслідки?

За словами Огризко, якщо Сполучені Штати, які є фактично головними в НАТО, силою захоплює територію іншого представника, то про який Альянс взагалі можна говорити? Це буде щастя для Путіна. Ситуація довкола Гренландії є дійсно дивною.

Як сказав влучно один з експертів: "Якщо ти силою змінюєш міжнародні кордони, то повертаєшся в 19 століття зі зброєю 21 століття",

– сказав Огризко.

Все це має підштовхнути європейські країни створити свій аналог НАТО. Однак туди мають увійти держави, які справді готові воювати в разі загрози. Якщо вони серйозно готуватимуться до потенційної війни, то ніякої війни і не буде, бо ніхто не ризикне напасти.

Зазіхання США на Гренландію: коротко