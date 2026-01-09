Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що ніхто не заборонить США розмістити більше зброї на авіабазі в Гренландії або ж побудувати нову військову базу. Але Трамп досі хоче контроль над островом.
Які будуть наслідки?
За словами Огризко, якщо Сполучені Штати, які є фактично головними в НАТО, силою захоплює територію іншого представника, то про який Альянс взагалі можна говорити? Це буде щастя для Путіна. Ситуація довкола Гренландії є дійсно дивною.
Як сказав влучно один з експертів: "Якщо ти силою змінюєш міжнародні кордони, то повертаєшся в 19 століття зі зброєю 21 століття",
– сказав Огризко.
Все це має підштовхнути європейські країни створити свій аналог НАТО. Однак туди мають увійти держави, які справді готові воювати в разі загрози. Якщо вони серйозно готуватимуться до потенційної війни, то ніякої війни і не буде, бо ніхто не ризикне напасти.
Зазіхання США на Гренландію: коротко
- Дональд Трамп неодноразово говорив, що Гренландія має бути частиною США. Він виправдовує ці заяви тим, що це важливо для американської системи безпеки.
- За даними ЗМІ, США можуть спробувати встановити контроль над Гренландією вже в найближчі місяці. Також йдуть розмови про можливу "купівлю" острова.
- Данські військові зобов'язані відкрити вогонь, якщо хтось спробує вдертися на територію Гренландії. Уся ця ситуація може спричинити розкол серед НАТО.