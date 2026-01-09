Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что никто не запретит США разместить больше оружия на авиабазе в Гренландии или же построить новую военную базу. Но Трамп до сих пор хочет контроль над островом.

Какие будут последствия?

По словам Огрызко, если Соединенные Штаты, которые являются фактически главными в НАТО, силой захватывает территорию другого представителя, то о каком Альянсе вообще можно говорить? Это будет счастье для Путина. Ситуация вокруг Гренландии действительно странная.

Как сказал метко один из экспертов: "Если ты силой меняешь международные границы, то возвращаешься в 19 век с оружием 21 века",

– сказал Огрызко.

Все это должно подтолкнуть европейские страны создать свой аналог НАТО. Однако туда должны войти государства, которые действительно готовы воевать в случае угрозы. Если они серьезно будут готовиться к потенциальной войне, то никакой войны и не будет, потому что никто не рискнет напасть.

Посягательство США на Гренландию: кратко