Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что никто не запретит США разместить больше оружия на авиабазе в Гренландии или же построить новую военную базу. Но Трамп до сих пор хочет контроль над островом.
Какие будут последствия?
По словам Огрызко, если Соединенные Штаты, которые являются фактически главными в НАТО, силой захватывает территорию другого представителя, то о каком Альянсе вообще можно говорить? Это будет счастье для Путина. Ситуация вокруг Гренландии действительно странная.
Как сказал метко один из экспертов: "Если ты силой меняешь международные границы, то возвращаешься в 19 век с оружием 21 века",
– сказал Огрызко.
Все это должно подтолкнуть европейские страны создать свой аналог НАТО. Однако туда должны войти государства, которые действительно готовы воевать в случае угрозы. Если они серьезно будут готовиться к потенциальной войне, то никакой войны и не будет, потому что никто не рискнет напасть.
Посягательство США на Гренландию: кратко
- Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия должна быть частью США. Он оправдывает эти заявления тем, что это важно для американской системы безопасности.
- По данным СМИ, США могут попытаться установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Также идут разговоры о возможной "покупке" острова.
- Датские военные обязаны открыть огонь, если кто-то попытается вторгнуться на территорию Гренландии. Вся эта ситуация может вызвать раскол среди НАТО.