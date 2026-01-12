Загроза для Гренландії посилилася на тлі зухвалого рейду США на Венесуелу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Що відомо про пропозицію нової арктичної місії НАТО?
Як повідомляють співрозмовники, обізнані з позицією уряду ФРН, за основу нової ініціативи можуть взяти місію НАТО "Балтійський вартівник", яка вже рік діє в Балтійському морі для захисту критичної інфраструктури. За аналогією пропонується створити формат "Арктичний вартівник", до якого може увійти й Гренландія.
Ідея активізувалася на тлі зростання уваги президента США Дональда Трампа до Гренландії. Хоча він і раніше публічно міркував про можливість включення острова до складу США з міркувань національної безпеки, останні події – зокрема гучна операція Сполучених Штатів у Венесуелі – посилили занепокоєння серед союзників щодо готовності Вашингтона діяти силовими методами.
У Берліні ці сигнали сприйняли серйозно. Віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, який цього тижня вирушає до Вашингтона на зустріч міністрів фінансів, закликав США поважати суверенітет Гренландії та норми міжнародного права.
За його словами, питання майбутнього острова є виключною справою Данії та самої Гренландії, а безпека в Арктиці має посилюватися в межах НАТО, а не шляхом односторонніх дій. На зустрічі будуть присутні міністри країн "Великої сімки", а також посадовці з Австралії, Південної Кореї, Індії, Мексики та Європейського Союзу.
Паралельно до США цього тижня прибуде й глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль. Після візиту до Ісландії він планує переговори з держсекретарем США Марко Рубіо.
Там, де існують різні погляди, ми хочемо працювати над цими розбіжностями в діалозі, щоб належним чином виконати нашу спільну відповідальність за мир і безпеку,
– сказав Вадефуль.
Це важливо зокрема в Північній Атлантиці, яка має стратегічне значення на тлі суперництва з Росією та Китаєм.
Він також підкреслив, що в центрі уваги мають бути законні інтереси всіх країн НАТО та населення регіону, включно з жителями Гренландії.
Британія може відправити війська до Гренландії
Велика Британія обговорює з європейськими союзниками можливе розгортання військових сил у Гренландії у межах місії НАТО.
Європейці мають надію, що вагоме посилення їхньої присутності в Арктиці переконає Дональда Трампа відмовитися від своїх амбіцій.
Це дозволить Трампу проголосити перемогу для американських платників податків, мовляв, Європа узяла на себе більшу відповідальність за безпеку в Арктиці.