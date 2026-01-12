Загроза для Гренландії посилилася на тлі зухвалого рейду США на Венесуелу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про пропозицію нової арктичної місії НАТО?

Як повідомляють співрозмовники, обізнані з позицією уряду ФРН, за основу нової ініціативи можуть взяти місію НАТО "Балтійський вартівник", яка вже рік діє в Балтійському морі для захисту критичної інфраструктури. За аналогією пропонується створити формат "Арктичний вартівник", до якого може увійти й Гренландія.

Ідея активізувалася на тлі зростання уваги президента США Дональда Трампа до Гренландії. Хоча він і раніше публічно міркував про можливість включення острова до складу США з міркувань національної безпеки, останні події – зокрема гучна операція Сполучених Штатів у Венесуелі – посилили занепокоєння серед союзників щодо готовності Вашингтона діяти силовими методами.

У Берліні ці сигнали сприйняли серйозно. Віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, який цього тижня вирушає до Вашингтона на зустріч міністрів фінансів, закликав США поважати суверенітет Гренландії та норми міжнародного права.

За його словами, питання майбутнього острова є виключною справою Данії та самої Гренландії, а безпека в Арктиці має посилюватися в межах НАТО, а не шляхом односторонніх дій. На зустрічі будуть присутні міністри країн "Великої сімки", а також посадовці з Австралії, Південної Кореї, Індії, Мексики та Європейського Союзу.

Паралельно до США цього тижня прибуде й глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль. Після візиту до Ісландії він планує переговори з держсекретарем США Марко Рубіо.

Там, де існують різні погляди, ми хочемо працювати над цими розбіжностями в діалозі, щоб належним чином виконати нашу спільну відповідальність за мир і безпеку,

– сказав Вадефуль.

Це важливо зокрема в Північній Атлантиці, яка має стратегічне значення на тлі суперництва з Росією та Китаєм.

Він також підкреслив, що в центрі уваги мають бути законні інтереси всіх країн НАТО та населення регіону, включно з жителями Гренландії.

