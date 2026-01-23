На це є низка причин. Політолог Володимир Фесенко озвучив 24 Каналу думку, що на це впливає тактика Європи, фондові ринки у США та ставлення американців.

"Немає заяв про те, що він розв'яже проблему Гренландії військовим шляхом. Такі заяви лунали раніше. Або припускалося, що це можливо. Зараз в Давосі Трамп сказав: "Ні, ми не збираємося розв’язувати цю проблему військовим шляхом". Також він здав назад у питанні мит. Вже немає митних погроз на адресу європейських країн", – сказав він.

Що вплинуло на риторику Трампа?

Володимир Фесенко зазначив, що позитивними є результати перемовин Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте, який є чи не найбільш успішним переговорником з лідером Штатів. Багатьом не подобалося, що він писав хвалебні листи американському лідеру, однак, можливо, це дало результат.

Мені здається, зараз європейці поступово знаходять свою тактику відносин з Трампом. Хтось займає жорстку позицію, як Макрон, певною мірою канцлер Німеччини Мерц, Велика Британія значною мірою. А хтось домовляється з Трампом, як це робить Марк Рютте у деяких ситуаціях, президент Фінляндії Александр Стубб. Це відома тактика "батога і пряника",

– припустив він.

Є лідери, які демонструють жорстку позицію, кажуть Трампу "ні". Президент США змушений реагувати, брати це до уваги. Жорстка позиція значної частини Заходу – це одна з причин, чому Трамп відмовився від цих агресивних планів щодо Гренландії і зараз готовий обговорювати компромісні варіанти.

Друга причина – фондові ринки в США. Вони негативно відреагували. Тому Трамп змушений був це пояснювати. Він – бізнесмен, тому завжди це враховує. Для нього це критерій, що треба змінити тактику.

Крім того, впливають внутрішньополітичні обставини. Опитування у США свідчать про те, що абсолютна більшість американців, навіть прихильників Трампа, республіканців, не підтримують ідею з Гренландією, особливо військову операцію там.

Трамп змушений це брати до уваги. Особливо в контексті проміжних виборів в Конгрес, які відбудуться у листопаді. Повністю оновлюється склад Палати представників і третина Сенату. Трамп може втратити контроль хоча б над однією з палат Конгресу США. Тому я думаю, він зараз обирає більш гнучку тактику щодо Гренландії,

– пояснив політолог.

Які можуть бути компроміси?

Як припустив Фесенко, Трамп міг усно домовились з Рютте про те, що буде розширена кількість військових баз США в Гренландії, що острів буде частиною цього "Золотого купола" Штатів. Мовиться про новітню сучасну систему протиракетної оборони. Можливо, і НАТО, і Данія на це погодяться.

На Кіпрі є такий прецедент, що це суверенна територія, але фактично на території військових баз діє частковий обмежений суверенітет Великої Британії. Щось подібне може бути на військових базах США, за інформацією про переговори між Рютте і Трампом,

– зауважив політолог.

Крім того, за його словами, можуть бути переговори між Данією та США щодо військових баз, а також за участю НАТО. Можливо, американці отримають видобуток певних природних ресурсів на території Гренландії. Це може бути тим компромісом, який хоча б на певний час зніме цю проблему. Однак навряд чи це питання щодо Гренландії закрите назавжди.

