7 января 2025 года – еще до своей инаугурации, – Трамп впервые заявил, что не исключает применения военной силы для получения Гренландии. Через неделю американский лидер имел напряженный телефонный разговор с премьером Дании, пишет The New York Times.

Что известно о противостоянии Трампа и Фредериксен?

По словам европейских чиновников, знакомых с ходом беседы двух политиков, Дональд Трамп в течение 45 минут читал Метте Фредериксен нотации.

Об этом инциденте датский премьер не захотела говорить. "Телефонный разговор между двумя коллегами должен оставаться телефонным разговором между двумя коллегами", – сказала она.

Издание указывает на то, что противостояние Дональда Трампа с Метте Фредериксен из-за Гренландии началось еще при его первом сроке. В 2019 году Фредериксен возглавила датское правительство. Тем летом Трамп предложил, чтобы Соединенные Штаты купили Гренландию, которая уже более 300 лет является частью Дании.

Фредериксен отвергла эту идею как "абсурдную". Поэтому Трамп отменил свой визит в Копенгаген и назвал ее слова "неприятными".

