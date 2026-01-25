7 січня 2025 року – ще до своєї інавгурації, – Трамп вперше заявив, що не виключає застосування військової сили для отримання Гренландії. Через тиждень американський лідер мав напружену телефонну розмову із прем'єркою Данії, пише The New York Times.

Що відомо про протистояння Трампа і Фредеріксен?

За словами європейських посадовців, обізнаних з перебігом бесіди двох політиків, Дональд Трамп протягом 45 хвилин читав Метте Фредеріксен нотації.

Про цей інцидент данська прем'єрка не захотіла говорити. "Телефонна розмова між двома колегами має залишатися телефонною розмовою між двома колегами", – сказала вона.

Видання вказує на те, що протистояння Дональда Трампа з Метте Фредеріксен через Гренландію розпочалося ще за його першого терміну. У 2019 році Фредеріксен очолила данський уряд. Того літа Трамп запропонував, щоб Сполучені Штати купили Гренландію, яка вже понад 300 років є частиною Данії.

Фредеріксен відкинула цю ідею як "абсурдну". Через це Трамп скасував свій візит до Копенгагена та назвав її слова "неприємними".

Останні події навколо суперчки між США та Європою щодо Гренландії