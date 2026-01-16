Водночас у Білому домі не вважають армії Європи загрозою для планів Вашингтона. Про це йдеться в матеріалі EuroNews, деталі передає 24 Канал.

Як Європа готується захищати Гренландію від США?

У четвер, 15 січня 2026 року, військовослужбовці з кількох європейських держав почали прибувати до столиці Гренландії Нуук.

Зокрема, Німеччина відправила розвідувальну групу з 13 військових Bundeswehr, які перебуватимуть там кілька днів за запрошенням Данії. Франція вже розмістила першу команду військових на острові, а президент Еммануель Макрон оголосив, що найближчим часом туди прибудуть додаткові сухопутні, повітряні та морські сили для участі в спільних навчаннях.

Швеція, Норвегія, Нідерланди, Естонія та інші союзники також підтвердили участь у цих заходах, які Данія описує як тренування та підготовку до посилення безпеки в Арктиці.

За словами данського міністра оборони, планується створити більшу та постійнішу присутність НАТО на острові протягом 2026 року, щоб протидіяти потенційним загрозам з боку Росії та Китаю.

Прибуття європейських військових відбулося буквально через кілька годин після зустрічі в Білому домі, де міністри закордонних справ Данії та Гренландії провели переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо.

Данський міністр Ларс Лекке Расмуссен назвав розмову відвертою, але констатував "фундаментальну незгоду" щодо американських планів щодо Гренландії.

Зауважте! Данія наполягає, що острів "не продається", а будь-яка спроба силового захоплення стане кінцем НАТО. Сторони домовилися створити робочу групу для технічних переговорів, які проводитимуться кожні 2 – 3 тижні.

Що на це кажуть у США?

Президент Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що "щось вийде", і підкреслив хороші відносини з Данією, хоча не виключив жодних варіантів. Він повторив, що Гренландія критична для безпеки США, а Данія нібито не зможе протистояти Росії чи Китаю самостійно.

Зі свого боку, речниця Білого дому Керолайн Левітт чітко дала зрозуміти, що розміщення європейських військ у Гренландії абсолютно не вплине на плани Трампа щодо придбання острова.

Це не змінює процес прийняття рішень президента чи його мету,

– наголосила вона.

Водночас місцеві жителі столиці країни Нуука та політики Гренландії висловлюють занепокоєння, але водночас сподіваються, що посилена присутність європейських союзників допоможе зберегти статус-кво та захистити автономію острова.

Як загострення в Гренландії впливає на світову геополітику?