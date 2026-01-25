Соответствующую фотографию опубликовали в соцсетях Белого дома, в частности в "X".

Почему в Белом доме показали Трампа с пингвином?

В субботу, 24 января, в соцсетях Белого дома распространили фото Дональда Трампа с американским флагом и пингвином на фоне гренландской символики.

На этой фотографии, которую сгенерировали с помощью искусственного интеллекта, Трамп идет рядом с пингвином, который держит американский флаг. Они оба направляются в сторону флага Гренландии. "Примите пингвина", – говорится в заметке под изображением.

Дональд Трамп с пингвином / Фото Белого дома

При этом пингвины не живут в Гренландии и вообще в арктической зоне, а только в южном полушарии, в частности в Антарктиде и Антарктике.

Стоит заметить, что это фото в Белом доме опубликовали на фоне видео с пингвином, что стало популярным в сети. Говорится о пингвине в документальном фильме Вернера Герцога "Встречи на краю света", который стал известным благодаря сцене, где он отклоняется от маршрута и идет в горы, а не к морю. Герцог и операторы философски назвали это "нигилизмом" или поиском самоубийства.

Кроме того, пользователи соцсетей также окрестили его "нигилистическим пингвином", наделив видео философскими смыслами, экзистенциальным юмором и символикой поиска собственного пути.

Какие последние новости о ситуации вокруг Гренландии?