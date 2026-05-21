Во время официального приема в Китае по случаю визита российского диктатора Владимира Путина гостям представили культурную программу из китайских и российских музыкальных произведений. Об этом пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

Смотрите также Лавров попытался объяснить китайцам, почему "могучая" Россия провалилась с захватом Донбасса

Какую культурную программу предложили российской делегации в Китае?

Среди перечня развлечений для российского президента был предложен ряд композиций. В частности, прозвучал фрагмент балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, который вызвал активное обсуждение в сети из-за своей исторической ассоциации с политическими кризисами в СССР.

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, в программе вечера также были "Половецкие танцы", "Вальс №2" и музыка из балета "Щелкунчик". Гостей угощали традиционными китайскими блюдами, среди которых пекинская утка, говядина в бобовом соусе, бульон с креветками и десерты.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Особое внимание привлек "Танец маленьких лебедей" из "Лебединого озера". В советские времена именно этот балет часто транслировали по телевидению, когда в стране возникал кризис.

Справочно. "Лебединое озеро" – балет, написан композитором Петром Чайковским. В основе сюжета лежит легенда о принцессе Одетте, которую злой колдун превратил в белого лебедя. Снять заклятие может только искренняя и верная любовь.

Почему балет из "Лебединого озера" является намеком на проблемы в России?

Балет "Лебединое озеро" в России и на постсоветском пространстве давно стал символом политического кризиса, смерти правителя или государственного переворота. Такая ассоциация возникла еще в СССР, когда власть использовала классический балет для заполнения телеэфира в моменты внутренней нестабильности и цензуры.

Традиция началась после смерти Леонида Брежнева в 1982 году. Пока руководство решало вопрос преемника, телевидение часами показывало "Лебединое озеро". То же самое повторилось после смертей Юрия Андропова и Константина Черненко. Окончательно этот символ закрепился во время августовского путча 1991 года, когда во время попытки переворота государственные каналы несколько дней непрерывно транслировали балет. С тех пор для многих "Лебединое озеро" стало неофициальным сигналом того, что в Кремле происходит политический кризис.

Путин посетил Китай: говорили ли об Украине?

Владимир Путин посетил Китай и встретился с Си Цзиньпином. Во время встречи стороны планировали подписать около 40 соглашений о сотрудничестве. Основные переговоры состоялись 20 мая и касались международных вопросов, а также развития торгово-экономических отношений между странами.

В Пекине российского диктатора встретили с торжествами – на площади Тяньаньмэнь были почетный караул, военный оркестр и официальная церемония. По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Также стороны договорились о реализации ряда совместных проектов в сфере энергетики и других ключевых направлениях. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что, кроме энергетических договоренностей, стороны согласовали еще "кое-что очень важное", однако подробностей не раскрыл.

Во время визита в Пекин, лидеры Китая и России упомянули и Украину. В совместном заявлении Путин и Си подчеркнули необходимость "устранения первопричин украинского кризиса" на основе принципов Устава ООН. Они также заявили, что поддерживали усилия, направленные на достижение долгосрочного мира и продолжение диалога по урегулированию войны. Российская сторона отдельно отметила позицию Китая по войне в Украине, назвав ее "объективной и беспристрастной", а также приветствовала стремление Пекина участвовать в политико-дипломатическом урегулировании конфликта.

Кстати, во время встречи Си Цзиньпин якобы упоминал о том, что Путин мог разочароваться в войне, которую он развязал в Украине. Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил для 24 Канала, что подобные высказывания могут быть провокацией со стороны Китая. Ведь, как отмечает Краев, китайцам нужно было показать Путину, что сильная Россия, как союзник – Пекину точно не нужна.