З іншого боку, це хороший сигнал для Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик озвучив 24 Каналу думку, що тоді Москва та Пекін можуть маніпулювати, що тепер вони можуть діяти так щодо інших країн, зокрема, щодо України.
Як реагують Росія та Китай?
Володимир Дубовик припустив, що навряд Росія та Китай радіють тому, що США діють жорстко та рішуче, не звертаючи уваги на реакцію інших, використовують свої ресурси.
Однак це може бути і сигналом не тільки для них, а й інших держав, які домінують чи хочуть домінувати в своєму регіоні, мають якісь проблеми з сусідніми країнами. Вони можуть сказати: "Якщо США так роблять, то і ми хочемо". Адже ООН демонструє свою неспроможність реагувати на такі дії. Важливо, що це робить одна з країн-членів Ради безпеки.
Тому я думаю, зараз і в Пекіні, і в Москві уважно придивляються. Звісно, вони роблять формально негативні, критичні заяви, засуджуючи дії Трампа. Але водночас вони думають: "Мабуть, буде у нас карт-бланш на тій території, що поруч з нами",
– вважає експерт.
Що відомо про дії Трампа у Венесуелі?
США провели операцію у Венесуелі 3 січня. Повідомлялося, що у Каракасі лунало щонайменше 7 вибухів. Було затримано президента Ніколаса Мадуро разом із дружиною та вивезено з країни. Йому та його дружині Силії Флорес висунули звинувачення у змові проти Штатів, наркотероризмі та володінні озброєнням.
Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою до зміни влади. Він пояснив, що не хоче, аби владу в країні знову захопили незаконно та вийшла б така сама ситуація, що й з Мадуро.
7 січня Штати провели операцію із захоплення 2 нафтових танкерів – Marinera (Bella) I та Sophia, які мають зв'язок з Росією та Венесуелою. Обидва займалися перевезенням підсанкційної нафти, а одне з них ішло під прапором Росії.
Сенат США заблокував подальші воєнні дії Трампа у Венесуелі. 8 січня проголосували за заборону американському президенту вживати воєнних дій у Венесуелі без схвалення Конгресу.