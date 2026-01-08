З іншого боку, це хороший сигнал для Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик озвучив 24 Каналу думку, що тоді Москва та Пекін можуть маніпулювати, що тепер вони можуть діяти так щодо інших країн, зокрема, щодо України.

Як реагують Росія та Китай?

Володимир Дубовик припустив, що навряд Росія та Китай радіють тому, що США діють жорстко та рішуче, не звертаючи уваги на реакцію інших, використовують свої ресурси.

Однак це може бути і сигналом не тільки для них, а й інших держав, які домінують чи хочуть домінувати в своєму регіоні, мають якісь проблеми з сусідніми країнами. Вони можуть сказати: "Якщо США так роблять, то і ми хочемо". Адже ООН демонструє свою неспроможність реагувати на такі дії. Важливо, що це робить одна з країн-членів Ради безпеки.

Тому я думаю, зараз і в Пекіні, і в Москві уважно придивляються. Звісно, вони роблять формально негативні, критичні заяви, засуджуючи дії Трампа. Але водночас вони думають: "Мабуть, буде у нас карт-бланш на тій території, що поруч з нами",

– вважає експерт.

Що відомо про дії Трампа у Венесуелі?