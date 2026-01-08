Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Яке рішення ухвалив Сенат щодо воєнних дій у Венесуелі?

Сенат США підтримав цей крок 52 голосами проти 47. Ініціаторами виступили сенатори Тім Кейн (демократ від Вірджинії) та Ренд Пол (республіканець від Кентуккі), а також лідер демократичної меншості Чак Шумер.

До демократів приєдналися п’ятеро республіканців: Ренд Пол, Сьюзен Коллінз із Мену, Ліза Мурковскі з Аляски, Тодд Янг з Індіани та Джош Хоулі з Міссурі. Їхніх голосів вистачило, щоб просунути резолюцію про військові повноваження – рідкісний і показовий випадок, коли частина Республіканської партії публічно пішла наперекір Дональду Трампу.

Хоча голосування в четвер було процедурним, воно показало, що в Сенаті є достатня підтримка для остаточного ухвалення резолюції, яке очікується вже наступного тижня. Після цього документ має розглянути Палата представників. У Білому домі вже заявили, що Трамп накладе на нього вето.

Операція із захоплення Ніколаса Мадуро викликала занепокоєння серед сенаторів обох партій. Вони побоюються, що адміністрація може розглядати можливість ударів не лише у Венесуелі, а й проти Гренландії та інших країн Латинської Америки.

Цього тижня сенатори Том Тілліс і Жанна Шахін виступили зі спільною двопартійною заявою, в якій закликали Трампа "поважати суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія", до складу якого входить Гренландія. Тим часом Тім Кейн заявив, що планує внести окремі резолюції, які мають заблокувати будь-які військові дії Трампа щодо Гренландії, Мексики, Куби, Колумбії та інших країн.

Водночас після закритих брифінгів високопосадовців адміністрації на Капітолійському пагорбі більшість республіканців заявили, що їх задовольнило пояснення Білого дому щодо рейду проти Мадуро та довгострокової стратегії США щодо Венесуели.

Спікер Палати представників Майк Джонсон після одного з таких брифінгів наголосив, що немає збройних сил США у Венесуелі, і американці не окуповують цю країну.

Що відомо про операцію США у Венесуелі?