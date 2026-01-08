Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какое решение принял Сенат по военным действиям в Венесуэле?

Сенат США поддержал этот шаг 52 голосами против 47. Инициаторами выступили сенаторы Тим Кейн (демократ от Вирджинии) и Рэнд Пол (республиканец от Кентукки), а также лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

К демократам присоединились пятеро республиканцев: Рэнд Пол, Сьюзен Коллинз из Мэна, Лиза Мурковски с Аляски, Тодд Янг из Индианы и Джош Хоули из Миссури. Их голосов хватило, чтобы продвинуть резолюцию о военных полномочиях – редкий и показательный случай, когда часть Республиканской партии публично пошла наперекор Дональду Трампу.

Хотя голосование в четверг было процедурным, оно показало, что в Сенате есть достаточная поддержка для окончательного принятия резолюции, которое ожидается уже на следующей неделе. После этого документ должна рассмотреть Палата представителей. В Белом доме уже заявили, что Трамп наложит на него вето.

Операция по захвату Николаса Мадуро вызвала беспокойство среди сенаторов обеих партий. Они опасаются, что администрация может рассматривать возможность ударов не только в Венесуэле, но и против Гренландии и других стран Латинской Америки.

На этой неделе сенаторы Том Тиллис и Жанна Шахин выступили с совместным двухпартийным заявлением, в котором призвали Трампа "уважать суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания", в состав которого входит Гренландия. Между тем Тим Кейн заявил, что планирует внести отдельные резолюции, которые должны заблокировать любые военные действия Трампа в отношении Гренландии, Мексики, Кубы, Колумбии и других стран.

В то же время после закрытых брифингов высокопоставленных чиновников администрации на Капитолийском холме большинство республиканцев заявили, что их удовлетворило объяснения Белого дома по рейду против Мадуро и долгосрочной стратегии США по Венесуэле.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон после одного из таких брифингов отметил, что нет вооруженных сил США в Венесуэле, и американцы не оккупируют эту страну.

