С другой стороны, это хороший сигнал для Владимира Путина и Си Цзиньпина. Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик озвучил 24 Каналу мнение, что тогда Москва и Пекин могут манипулировать, что теперь они могут действовать так относительно других стран, в частности, Украины.

Как реагируют Россия и Китай?

Владимир Дубовик предположил, что вряд ли Россия и Китай радуются тому, что США действуют жестко и решительно, не обращая внимания на реакцию других, используют свои ресурсы.

Однако это может быть и сигналом не только для них, но и других государств, которые доминируют или хотят доминировать в своем регионе, имеют какие-то проблемы с соседними странами. Они могут сказать: "Если США так делают, то и мы хотим". Ведь ООН демонстрирует свою неспособность реагировать на такие действия. Важно, что это делает одна из стран-членов Совета безопасности.

Поэтому я думаю, сейчас и в Пекине, и в Москве внимательно присматриваются. Конечно, они делают формально негативные, критические заявления, осуждая действия Трампа. Но в то же время они думают: "Видимо, будет у нас карт-бланш на той территории, что рядом с нами",

– считает эксперт.

Что известно о действиях Трампа в Венесуэле?