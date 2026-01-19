Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Що відомо про "морське ополчення" Китаю?

У Китаї є так зване "морське ополчення", куди переважно входять працівники державних риболовних флотилій, які проходять військову підготовку.

"Морське ополчення" бере участь в операціях у "сірій зоні", спрямованих на встановлення фактичного контролю над спірними водами поблизу Китаю. У ході цих операцій здійснюється збройний супровід китайських рибальських суден, залякування іноземних комерційних суден у спірних водах тощо.

Китай користується тим, що має одну з найбільших рибних галузей у світі. Станом на 2020 рік налічувалося близько 564 000 відповідних суден.

Ця галузь контролюється державою, а отже, "морське ополчення" становить серйозну загрозу.

До того ж риболовні судна мають цивільний вигляд, а міжнародне право забороняє їх атакувати під час військових операцій.

Що відомо про останні тренування "морського ополчення"?

Встановлено, що 25 грудня близько 2 000 китайських риболовецьких суден раптово зупинили свою звичну риболовну діяльність. Аналіз показав, що вони вийшли зі своїх портів та зібралися у дві довгі паралельні формації у Східно-Китайському морі.

Під час таких нетипових маневрів у китайських водах було відпрацьовано формування гігантських "плавучих бар'єрів" довжиною приблизно 460 кілометрів у формі перевернутої букви L.

Вдруге щось подібне зафіксували 11 січня. Цього разу зібралися 1 400 китайських суден, але уже в прямокутну формацію. Її довжина була понад 320 кілометрів.

Зазначається, що через щільність формації декотрі вантажні судна змушені були її минати або рухатися зигзагами.

Моє найкраще припущення полягає в тому, що це були навчання, щоб перевірити, як цивільні судна діятимуть у разі наказу зібратися у великому масштабі в майбутній кризовій ситуації, можливо, на підтримку карантину, блокади або інших методів тиску на Тайвань,

– пояснив директор Asia Maritime Transparency Initiative Ґреґорі Полінґ.

