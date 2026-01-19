Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Ломает стереотипы, – аналитик объяснил, как идея Трампа "купить" Гренландию бьет по РФ и Китаю

Что известно о "морском ополчении" Китая?

В Китае есть так называемое "морское ополчение", куда преимущественно входят работники государственных рыболовных флотилий, которые проходят военную подготовку.

"Морское ополчение" участвует в операциях в "серой зоне", направленных на установление фактического контроля над спорными водами вблизи Китая. В ходе этих операций осуществляется вооруженное сопровождение китайских рыболовных судов, запугивание иностранных коммерческих судов в спорных водах и тому подобное.

Китай пользуется тем, что имеет одну из крупнейших рыбных отраслей в мире. По состоянию на 2020 год насчитывалось около 564 000 соответствующих судов.

Эта отрасль контролируется государством, а значит, "морское ополчение" представляет серьезную угрозу.

К тому же рыболовные суда имеют гражданский вид, а международное право запрещает их атаковать во время военных операций.

Что известно о последних тренировках "морского ополчения"?

Установлено, что 25 декабря около 2 000 китайских рыболовецких судов внезапно остановили свою привычную рыболовную деятельность. Анализ показал, что они вышли из своих портов и собрались в две длинные параллельные формации в Восточно-Китайском море.

Во время таких нетипичных маневров в китайских водах было отработано формирование гигантских "плавучих барьеров" длиной примерно 460 километров в форме перевернутой буквы L.

Второй раз нечто подобное зафиксировали 11 января. На этот раз собрались 1 400 китайских судов, но уже в прямоугольную формацию. Ее длина была более 320 километров.

Отмечается, что из-за плотности формации некоторые грузовые суда вынуждены были ее проходить или двигаться зигзагами.

Мое лучшее предположение заключается в том, что это были учения, чтобы проверить, как гражданские суда будут действовать в случае приказа собраться в большом масштабе в будущей кризисной ситуации, возможно, в поддержку карантина, блокады или других методов давления на Тайвань,

– пояснил директор Asia Maritime Transparency Initiative Грегори Полинг.

Последние новости Китая