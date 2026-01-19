Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Что известно о "морском ополчении" Китая?
В Китае есть так называемое "морское ополчение", куда преимущественно входят работники государственных рыболовных флотилий, которые проходят военную подготовку.
"Морское ополчение" участвует в операциях в "серой зоне", направленных на установление фактического контроля над спорными водами вблизи Китая. В ходе этих операций осуществляется вооруженное сопровождение китайских рыболовных судов, запугивание иностранных коммерческих судов в спорных водах и тому подобное.
Китай пользуется тем, что имеет одну из крупнейших рыбных отраслей в мире. По состоянию на 2020 год насчитывалось около 564 000 соответствующих судов.
Эта отрасль контролируется государством, а значит, "морское ополчение" представляет серьезную угрозу.
К тому же рыболовные суда имеют гражданский вид, а международное право запрещает их атаковать во время военных операций.
Что известно о последних тренировках "морского ополчения"?
Установлено, что 25 декабря около 2 000 китайских рыболовецких судов внезапно остановили свою привычную рыболовную деятельность. Анализ показал, что они вышли из своих портов и собрались в две длинные параллельные формации в Восточно-Китайском море.
Во время таких нетипичных маневров в китайских водах было отработано формирование гигантских "плавучих барьеров" длиной примерно 460 километров в форме перевернутой буквы L.
Второй раз нечто подобное зафиксировали 11 января. На этот раз собрались 1 400 китайских судов, но уже в прямоугольную формацию. Ее длина была более 320 километров.
Отмечается, что из-за плотности формации некоторые грузовые суда вынуждены были ее проходить или двигаться зигзагами.
Мое лучшее предположение заключается в том, что это были учения, чтобы проверить, как гражданские суда будут действовать в случае приказа собраться в большом масштабе в будущей кризисной ситуации, возможно, в поддержку карантина, блокады или других методов давления на Тайвань,
– пояснил директор Asia Maritime Transparency Initiative Грегори Полинг.
Недавно 24 Канал писал, что эксперты предполагают силовой сценарий против Тайваня. Так, Китай проводит масштабные военные учения вокруг этого острова, что выглядит как репетиция блокады.
Также Китай взялся отрабатывать сценарии похищения или ликвидации руководства Тайваня. Там моделируют ситуации, похожие на рейды американских спецназовцев в Венесуэлу и похищение Мадуро.
В то же время Пекин призвал международное сообщество соблюдать международное право, тем самым осудив действия США в Венесуэле.