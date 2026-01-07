Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на на Global Times.
Какова позиция Китая по войне?
Мао Нин заявила, что позиция Китая по "кризису в Украине" (так Пекин называет войну в Украине) – "очень четкая".
По ее словам, Китай считает, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, а цели и принципы Устава ООН должны неукоснительно соблюдаться.
К тому же законные беспокойства по безопасности всех стран должны восприниматься серьезно, а все усилия, направленные на мирное урегулирование, – поддерживаться.
С первого дня кризиса Китай настойчиво способствовал миру, содействию переговорам и настаивал на политическом урегулировании кризиса. Объективная и беспристрастная позиция Китая и приложенные им усилия очевидны для всех,
– подчеркнула Мао Нин, отвечая на вопрос, касается ли также Украины призыв Китая уважать суверенитет всех стран.
В контексте Венесуэлы Китай косвенно осудил действия Вашингтона и призвал международное сообщество "действовать в рамках международного права".
Операция США в Венесуэле: кратко
В ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серию ударов по столице Венесуэлы – Каракасу. Целями атаки стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы. Впоследствии стало известно, что американские военные задержали президента страны Николаса Мадуро и его жену.
После задержания Мадуро вице-президент Делси Родригес приняла присягу как временного президента Венесуэлы. Она пообещала "не отдыхать ни минуты", чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал действия США в Венесуэле, назвав их актом международной агрессии. Москва также призвала к немедленному освобождению Николаса Мадуро и урегулированию конфликта.