Это в разговоре с 24 Каналом отметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, объяснив, какие выгоды имел Кремль от своего присутствия в Венесуэле. Он объяснил, как США могут лишить Россию возможностей, в частности, обходить санкции.

К теме Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

Какую экономическую выгоду имели россияне от влияния на Венесуэлу?

Жовтенко отметил, что влияние Кремля на власть в Венесуэле во времена Мадуро было безусловным. Более того, для России политическое, военно-техническое и экономическое присутствие в этой стране позволяло решать сразу несколько геополитических задач.

Это прежде всего касается экономических интересов. Имея доступ к большим объемам венесуэльской нефти, Кремль, по его словам, мог балансировать в условиях санкций.

В частности, танкеры теневого флота выходили из венесуэльских портов с венесуэльской нефтью. Затем россияне смешивали ее с нефтью российской добычи, и после этого эта нефть была уже не чисто российской, а якобы из третьих стран. Ее перекупали Индия и Китай и продавали или в сыром виде, или как продукты нефтепереработки,

– пояснил эксперт.

Поэтому для России это был достаточно удобный и надежный инструмент обхода санкций.

"С точки зрения политики безопасности для России присутствие в Венесуэле играло ключевую стратегическую роль. Эта страна для их спецслужб была базой для подготовки операций российской внешней разведки. А именно для легализации агентов нелегалов. И все это происходило с молчаливого согласия самого Мадуро и его режима", – отметил он.

Как Москва пыталась угрожать Вашингтону, используя Каракас?

Россия также, по мнению эксперта, рассматривала Венесуэлу как альтернативную площадку, откуда можно напрямую угрожать США стратегическим и тактическим ядерным оружием.

"В 2018 году россияне пригнали в Венесуэлу аж три стратегических бомбардировщика Ту-160 и отрабатывали там их базирование. Самолеты несколько недель находились в стране, а потом Россия вернула их обратно. Однако был очень серьезный сигнал США, ведь у них в Латинской Америке фактически нет мощной системы противоракетной обороны. Ведь исторически Соединенные Штаты рассматривали Южную Америку, как свой задний двор", – отметил Тарас Жовтенко.

Обратите внимание! После того как США свергли режим Мадуро, Госдепартамент на своих официальных русскоязычном и персидском аккаунтах опубликовал послание: "Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете". Также Госдеп заявил, что Западное полушарие является зоной интересов США и Трамп "не допустит угрозы безопасности" стране в этом полушарии.

Важно понимать, по его словам, что многое в Венесуэле делалось руками россиян с ведома Китая. Ему было интересно создать еще одну точку напряжения для США и отвлечь их внимание еще куда-то, кроме Европы.

С геополитической точки зрения, то, что сделала администрация Дональда Трампа, это – серьезный удар по интересам Китая и России. Однако остается открытым вопрос, что будет дальше. США на словах признают правопреемницей Мадуро вице-президента Делси Родригес. Однако она имеет не менее тесные контакты с Москвой, чем сам экс-президент Венесуэлы,

– отметил эксперт по международной безопасности.

Поэтому, он добавил, важно, насколько быстро и эффективно США смогут или задействовать Родригес в своих собственных интересах, или, если это не удастся, то что Вашингтон будет делать дальше.

Какова ситуация вокруг Венесуэлы?