Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times. Обозреватель Гидеон Рахман пишет, что соответствующая операция показала намерение администрации Трампа утвердить доминирование США в западном полушарии.

Как операция США может повлиять на Россию?

По мнению Гидеона Рахмана, хотя Россия и Китай официально осудили свержение режима Николаса Мадуро, Москва и Пекин все же готовы пожертвовать своим влиянием в Венесуэле, если бы смогли извлечь из этого выгоду.

В 2019 году тогдашняя заместитель помощника президента при первой администрации Трампа Фиона Гилл заявляла, что Россия "настойчиво сигнализировала о желании заключить какую-то странную обменную сделку между Венесуэлой и Украиной".

Например, Китай мог бы предложить США не вмешиваться в потенциальное нападение на Тайвань в обмен на отказ влияния в Венесуэле, а Россия подобным образом могла бы требовать от Вашингтона не мешать войне в Украине.

Что ждать от США в дальнейшем?

Сейчас вопрос заключается в том, смогут ли США реализовать обещание Дональда Трампа управлять Венесуэлой. Автор материала пишет, что Вашингтон склоняется к договоренностям с остатками режима Мадуро.

Зато сотрудничество с демократической оппозицией отойдет на второй план. Успех или провал этой стратегии, вероятно, определит, насколько смело США будут применять свою силу в остальной части западного полушария.

Рахман напоминает, что вскоре после свержения Мадуро Дональд Трамп сделал завуалированные предупреждения относительно Колумбии и Мексики. Вероятно, эти страны могут стать следующими "жертвами" президента США.

Также под вниманием США снова оказалась Куба, которая в 1960-е годы была объектом нескольких неудачных американских попыток смены власти. Рахман еще напомнил о территориальных претензиях Трампа в отношении Гренландии.

Какими могут быть последствия?