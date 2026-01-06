Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times. Обозреватель Гидеон Рахман пишет, что соответствующая операция показала намерение администрации Трампа утвердить доминирование США в западном полушарии.
Как операция США может повлиять на Россию?
По мнению Гидеона Рахмана, хотя Россия и Китай официально осудили свержение режима Николаса Мадуро, Москва и Пекин все же готовы пожертвовать своим влиянием в Венесуэле, если бы смогли извлечь из этого выгоду.
В 2019 году тогдашняя заместитель помощника президента при первой администрации Трампа Фиона Гилл заявляла, что Россия "настойчиво сигнализировала о желании заключить какую-то странную обменную сделку между Венесуэлой и Украиной".
Например, Китай мог бы предложить США не вмешиваться в потенциальное нападение на Тайвань в обмен на отказ влияния в Венесуэле, а Россия подобным образом могла бы требовать от Вашингтона не мешать войне в Украине.
Что ждать от США в дальнейшем?
Сейчас вопрос заключается в том, смогут ли США реализовать обещание Дональда Трампа управлять Венесуэлой. Автор материала пишет, что Вашингтон склоняется к договоренностям с остатками режима Мадуро.
Зато сотрудничество с демократической оппозицией отойдет на второй план. Успех или провал этой стратегии, вероятно, определит, насколько смело США будут применять свою силу в остальной части западного полушария.
Рахман напоминает, что вскоре после свержения Мадуро Дональд Трамп сделал завуалированные предупреждения относительно Колумбии и Мексики. Вероятно, эти страны могут стать следующими "жертвами" президента США.
Также под вниманием США снова оказалась Куба, которая в 1960-е годы была объектом нескольких неудачных американских попыток смены власти. Рахман еще напомнил о территориальных претензиях Трампа в отношении Гренландии.
Какими могут быть последствия?
Незадолго после операции США премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделала мрачный прогноз относительно НАТО. Она заявила, что если Трамп нападет на остров Гренландия, это будет означать конец Альянса.
Сам Трамп сообщал журналистам, что хочет контролировать Гренландию "учитывая национальную безопасность". Остров американский лидер описал, как "увитый российскими и китайскими кораблями".