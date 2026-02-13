Что известно о соглашении США и Тайваня?
Кроме того, речь идет об инвестировании миллиардов долларов в энергетические и технологические проекты США. Детали сообщили в Bloomberg.
Согласно договору, Тайвань обязался:
- закупить у США сжиженный природный газ и сырую нефть на сумму более 44 миллиардов долларов;
- больше открыть свой рынок для таких американских товаров (мясных и молочных продуктов, пшеницы, медицинских изделий, автомобилей);
- до 2029 года закупить американских гражданских самолетов и запчастей на сумму около 15 миллиардов долларов;
- инвестировать примерно 25 миллиардов долларов в оборудование для производства электроэнергии.
Подписание соглашения формализует объявленную в январе договоренность о снижении таможенных тарифов с 20% до 15% на товары из островного государства. В то же время предусмотрены исключения – для генерических лекарственных средств, микросхем и смартфонов.
Интересно! Средняя тарифная ставка на экспорт в США сократится с 35,8% до 12,3%, тогда как доля экспорта, подпадающего под взаимные тарифы, уменьшится с 24% до 15,5%.
Кроме того, Тайвань позволит импорт говяжьего фарша и некоторых субпродуктов, а также приведет в соответствие международным стандартам требования по содержанию остатков кормовых добавок в мясе.
Соглашение о взаимной торговле с Тайванем устранит тарифные и нетарифные барьеры, с которыми сталкивается экспорт США в Тайвань, расширив возможности для американских фермеров, скотоводов, рыбаков, рабочих, малых предприятий и производителей,
– заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
По его словам, договоренность основывается на давних экономических и торговых отношениях стран и значительно повысит устойчивость цепей поставок, особенно в секторах высоких технологий.
И хотя неопределенность остается относительно деталей финансирования производства микросхем в США, американцы расширят инвестиции в ключевые отрасли тайваньской промышленности – полупроводники, искусственный интеллект, оборону и биотехнологии.
Последние новости о Тайване:
В эксклюзивном интервью 24 Каналу генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан рассказал, что Украина и Тайвань являются так называемыми "маяками свободы" для людей в России и Китае, именно этого авторитарные режимы стремятся избежать. "Китай задумывается, поступят ли так же тайваньцы (будут ли противостоять агрессии как украинцы – 24 Канал). Пекин надеется, что нет, но, вероятнее всего, так и будет", – подчеркнул военный.
Напомним, Китай уже отрабатывает сценарии похищения или ликвидации руководства Тайваня, моделируя похожие на рейды американских спецназовцев операции.